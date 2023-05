Reprodução/Instagram Jenny Miranda postou foto em homenagem a Carlos Marques, seu ex-enteado









Ex-marido de Gretchen, o empresário Carlos Marques morreu na última sexta-feira (12), em decorrência de complicações de uma leucemia, aos 60 anos de idade.

Jenny Miranda, ex-enteada do português, deu a notícia aos seguidores em seu perfil no Instagram e prestou uma homenagem a ele. Emocionada, ela postou uma foto dos dois juntos e lamentou:

“Descanse em paz, Carlos Marques! Você foi para mim o pai que eu nunca tive [...] Nunca vou esquecer de tudo que me ensinou e de todos os momentos que eu e meus filhos estivemos com você! Um dia vamos nos encontrar. Agora você está juntinho dos bons. Cuide de nós aí de cima”, iniciou.

A influencer digital também deu um conselho aos seus admiradores sobre cuidar de quem ama em vida: “Devemos dar valor às pessoas que amamos, deixar brigas, picuinhas, orgulho de lado, porque hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. E depois que a pessoa se foi não adianta chorar, temos que fazer, conviver e amar em vida, não só na hora que caixão desce”.

Carlos Marques disputou a primeira edição do Power Couple Brasil ao lado da cantora veterana e fez parte do reality show “Os Gretchens”, exibido pelo Multishow, em 2018.

Ele e Gretchen começaram a namorar logo após a saída da cantora de “A Fazenda”, em 2012. Eles ficaram casados por sete anos e se separaram em 2020.

Troca de farpas

Em outro parte da publicação, Jenny mencionou Gretchen sem citar o nome da artista e a chamou de “ex-mãe”. “Para quem não teve o prazer de conhecê-lo, Carlos foi casado por 7 anos com a minha ex-mãe, que todos já sabem quem é”, disse.

Não demorou muito para que Jenny fosse alvo de uma enxurrada de críticas por parte dos internautas, que reprovaram o fato de ela chamar a rainha do rebolado de “ex-mãe”.

O marido da famosa, Fábio Gontijo, saiu em defesa da esposa. Segundo relato, ele precisou tirar o celular de Jenny e colocá-la no banho para ela se acalmar.

"Ela já está com depressão, recebendo umas mensagens que eu estou até tremendo, não consigo nem segurar o celular. Ela está de luto e vocês estão postando um monte de merda", disse.

Ele também foi à página da amada e fez um desabafo: “Respeitem o luto da minha esposa. Respeitem a memória do sr. Carlos, que faleceu. Parem de atacar a Jenny, vocês deveriam estar orando por ele, assim como nós estamos aqui. Na verdade, agora vocês conseguiram piorar as coisas, porque além de ela estar muito sensível por ser semana das mães, eu estou tendo que acalma-la aqui por causa desse tanto de hate que estão fazendo. Tudo que ela posta vocês atacam, mas agora quem vai defender ela sou eu, porque ela não tem condições e nem merece lidar com isso. Não tem o que falar, fique calado. Não se sensibilizou com o falecimento do ente querido dela, não venha piorar as coisas para o lado de cá. Obrigado”.

Reprodução/Stories Instagram Gretchen fez post irônico após repercussão da morte de seu ex-marido Carlos Marques

Fábio afirmou também que Jenny usou o termo “ex-mãe” pois é proibida judicialmente de falar o nome de Gretchen. Isso porque em 2022, a cantora cancelou o processo de adoção legal de Jenny, e as duas protagonizaram uma troca de insultos nas redes sociais.

Após a publicação de Jenny Miranda, Gretchen publicou uma mensagem irônica nos stories do Instagram: "Tem gente que não perde uma oportunidade de aparecer, até em momentos que não deveria", escreveu.