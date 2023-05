Reprodução/Globo Pedro Bial mostra vibrador que ganhou de Angélica





Pedro Bial ganhou um presente inusitado de Angélica, durante participação da apresentadora no Conversa com Bial deste sábado (13), da TV Globo. A loira deu um vibrador ao jornalista, que se mostrou feliz com o mimo.



"Que fofinho", disse Bial mostrando o objeto para as câmeras. "Ele é lindo! Espero que você use bastante. Esse aí não é o tradicional, que as pessoas estão acostumadas a ver, ele é um específico para o clitóris, mas você pode usar como você quiser, tá? Cada um faz o que quiser com o seu vibrador", explicou Angélica.

Reprodução/Globo Pedro Bial segurando um vibrador no Conversa com Bial





Antes de o apresentador abrir o presente, a artista contou que também presenteou a sua mãe, Angelina Ksyvicks, com um vibrador. A esposa de Luciano Huck revelou que a matriarca de sua família pediu paga ganhá-lo.

"Ela que pediu, porque eu comecei a fazer a divulgação do produto. Aí ela viu e falou: 'Angélica, eu quero aquele negócio lá que você divulgou'. Ela nem conseguia falar o nome 'vibrador'. Aí eu dei para ela e expliquei, disse que tinha que colocar para carregar. Ela disse: 'Depois eu te conto', eu brinquei e disse: 'Não me conta, não!'".

Reprodução/Instagram Angélica com a mãe, Angelina, em foto de arquivo