Reprodução|Instagram Coroada Miss Iúna 2022 perde título após se envolver em briga na rua

Thayssa Florindo, de 20 anos, coroada Miss Iúna 2022, no Espírito Santo, disputava o concurso de beleza Miss Universo Espírito Santo 2022 quando recebeu a notícia de sua desclassificação e expulsão.

A modelo perdeu não somente a coroa, como também foi desclassificada da competição estadual por conta de seu comportamento agressivo.

A suposta agressão aconteceu em Ibatiba, no Espírito Santo, no primeiro fim de semana do mês de abril. A vítima afirmou que teria sido agredida e ameaçada, comunicando a situação para a coordenadora do Miss Iúna.



Em vídeo gravado por Thayssa, ela afirmou que foi ela mesma quem agrediu a moça e faria isso novamente. "Desci o pau mesmo, desço o pau mesmo. Mexe que eu desço outro. Capeta", disse.

Entretanto, quando questionada sobre a atitude, Thayssa confirmou que disse isso no vídeo, mas negou ter agredido a moça. "Somente com muita raiva por ter sido atacada com bebida na cara", afirmou.



Por fim, Thayssa relatou que essa moça era sua amiga e inventou coisas envolvendo ela e o ex, e a provocou quando passou ao seu lado. "Nisso que minha amiga falou com ela, ela foi e deu um tapa na cara da minha amiga. As duas caíram na porrada, elas brigaram feio, os outros filmaram e esse vídeo começou a se espalhar e no final do vídeo aparecia eu falando, eu tava muito brava", declarou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko