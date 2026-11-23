Reprodução/Internet RedeTV! cancela programa de João Kleber e faz demissões

A RedeTV! cancelou o programa Para Aqui (2025), apresentado por João Kleber nas noites de domingo, e demitiu 50% dos profissionais da equipe. A atração, exibida desde março de 2025, não voltará ao ar neste fim de semana. O apresentador continua contratado pela emissora.

Entre os profissionais dispensados está Rafael Paladia, diretor que trabalhava com João Kleber desde o retorno do apresentador à RedeTV!, em 2012. Os funcionários que permaneceram na empresa foram transferidos para outras produções, entre elas o Superpop.

A atração enfrentava dificuldades para conquistar público na Grande São Paulo. De acordo com a Folha de S.Paulo, o programa raramente atingia a marca de 1 ponto de audiência, equivalente a aproximadamente 199 mil telespectadores.

A RedeTV! confirmou o encerramento e os desligamentos. A empresa, porém, atribuiu oficialmente a decisão a uma mudança na estratégia da grade. "A RedeTV! informa que o Para Aqui será descontinuado por razões estratégicas de programação", declarou a emissora.

João Kleber segue contratado, mas não tem novo projeto

Apesar do cancelamento, João Kleber permanece no elenco da RedeTV!. O contrato do comunicador tem validade até o início do primeiro semestre de 2027. O futuro do apresentador na programação, no entanto, ainda não está definido.

Até o momento, a emissora não desenvolve estudos para uma nova atração comandada por ele em 2027. João Kleber está em sua segunda passagem pelo canal. A primeira começou em 1999, quando apresentou programas como Eu Vi na TV, Canal Aberto e Tarde Quente, que alcançavam bons índices de audiência.

Em 2005, o apresentador saiu do ar após uma punição aplicada à RedeTV! por pegadinhas consideradas homofóbicas. Ele retornou à emissora em 2012 e manteve sua parceria profissional com Rafael Paladia até a recente demissão do diretor.

Recentemente, o comunicador falou sobre a audiência da RedeTV!. “A RedeTV!, em um passado não tão distante, infelizmente, os donos colocaram pessoas para dirigir a emissora com mais vontade de chegar lá, ganhar uma grana, fazer o nome e virar Deus. Pessoas mudavam de ideias conforme mudavam de camisa", disse para um podcast.

"Quando voltei com o Teste de Fidelidade, fiquei em segundo lugar de audiência. No dia em que voltei, em um sábado de Carnaval, fiquei em primeiro. A Mônica, que é genial, disse que tínhamos que ficar aos sábados. Disputávamos com o Mion na Record. Ficamos a um ponto de passar a Globo. Chegou alguém, que não sei quem, fez a cabeça dos donos e me jogaram para os domingos à noite”, relatou.