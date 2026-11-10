Reprodução/Internet RedeTV! cancela Brasil do Povo e demite equipe inteira

A RedeTV! segue promovendo cortes drásticos em sua operação. Com os cofres abalados diante das rescisões de contrato do HiperXCAP e de outras marcas relacionadas ao Governo Federal, a emissora decidiu dar um ponto final no jornalístico Brasil do Povo, que estava no ar há 17 meses. Originalmente apresentado por José Luiz Datena, o programa policial vinha sendo comandado por Katiúzia Rios desde fevereiro, mas sempre com índices residuais de audiência.

A decisão de acabar com o noticioso foi tomada na tarde desta segunda-feira (9). Segundo apurou a coluna, toda a equipe de profissionais envolvida nofoi dispensada em meio ao expediente -- a edição de hoje do programa chegou a ser preparada, e boa parte do conteúdo será reutilizado pelo RedeTV! Notícias, programa das plataformas digitais escalado para tapar o buraco deixado pelo cancelamento do programa policial.

Katiúzia Rios, por sua vez, foi poupada do novo passaralho. A apresentadora, que antes do Brasil do Povo comandava uma versão regional do jornalístico para o Nordeste, já estava em outro projeto da emissora, o semanal Vizinhos em Guerra, transmitido nas noites de domingo. Ela, no entanto, é uma exceção: a rede não reaproveitará nenhum outro profissional que atuava no projeto -- até mesmo repórteres de vídeo foram desligados pela emissora.

Saída de Marcelo de Carvalho

A reportagem da coluna apurou que a tendência é de que a faixa horária ocupada pelo Brasil do Povo seja ocupada por um concessionário, ampliando a faixa de horários comercializados para terceiros na programação da emissora. Provisoriamente, a partir desta segunda-feira, o horário será preenchido nos dias úteis por uma retransmissão maior do RedeTV! Notícias. Ao sábado, a faixa do programa policial será ocupada pelo programa de vídeos da internet Vê Se Pode.

Marcelo de Carvalho prepara sua despedida da RedeTV! para o final de dezembro deste ano, quando encerrará sua participação no Mega Sonho, exibido aos sábados. O empresário deixará a programação após vender sua parte na emissora ao antigo sócio, Amilcare Dallevo. Enquanto cumpre os últimos compromissos do acordo, já mantém negociações com outras duas empresas de televisão.

Segundo informações do portal Leo Dias, Marcelo de Carvalho confirmou que deixará a RedeTV! dentro do prazo combinado com Amilcare Dallevo. O empresário também revelou que conversa com duas emissoras sobre possíveis projetos profissionais. Entretanto, não informou quais empresas estão interessadas nem antecipou os formatos das atrações que poderão marcar seu retorno à televisão.