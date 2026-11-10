Reprodução/Internet Amanda Klein foi contratada pela TMC para comentar política no rádio

Amanda Klein, apresentadora do SBT News, foi contratada pela TMC para integrar o time de comentaristas do programa TMC 360. A jornalista começará a participar da atração na próxima semana, com análises ao vivo sobre a política brasileira às terças, quartas e quintas-feiras.

A mudança não representa sua saída do SBT: a comunicadora continuará trabalhando no canal de notícias da emissora e conciliará as duas atividades. O TMC 360 é apresentado por Joana Treptow e Felipe Bueno e reúne profissionais de diferentes áreas para discutir os principais acontecimentos do país.

Com a chegada de Amanda Klein, a rádio passa a contar com mais uma jornalista dedicada à cobertura política. A profissional dividirá espaço na programação com nomes conhecidos com Daniela Lima, Jamil Chade, Fernando Molica e Luiz Felipe Pondé. A informação é da Folha de S.Paulo.

Segundo Augusto Dolenga Neto, diretor de conteúdo da, a contratação da apresentadora do SBT faz parte da proposta editorial de reunir diferentes perspectivas sobre os assuntos de maior repercussão nacional. "Esse movimento está alinhado à nossa premissa editorial de apresentar visões diversas dos fatos, com espaço para o ponto e o contraponto", afirmou o executivo da emissora.

Jornalista veterana, Amanda Klein tem experiência na cobertura política e na mediação de debates eleitorais. Antes de chegar ao SBT News, passou por emissoras como Band, RedeTV! e Jovem Pan. A comunicadora afirmou que a oportunidade na TMC permitirá desenvolver um trabalho voltado à contextualização das notícias, com o objetivo de ajudar os ouvintes a compreender os assuntos discutidos.

"É uma honra fazer parte da TMC, uma multiplataforma de jornalismo que tem um compromisso real com um debate político sério e acessível", diz ela. "Meu objetivo é oferecer ao público o contexto para que forme sua própria opinião", declarou a apresentadora da emissora paulista.

TMC 360 tem programação diária pela manhã

O TMC 360 é transmitido de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h, e aos sábados, das 7h às 9h. As participações de Amanda Klein ocorrerão em três dias úteis da semana, sempre com comentários ao vivo sobre a política brasileira. A emissora pertence ao grupo controlado por João Camargo, empresário e ex-executivo da CNN Brasil.