Reprodução/Internet Diretora deixa Superpop em meio a crise de audiência e RedeTV! escolhe substituto

Claudia Zerbinato decidiu deixar a direção do Superpop, apresentado por Cariúcha na RedeTV!. A profissional, que trabalha na emissora há anos, teria chegado ao limite com o programa e não estaria mais disposta a continuar no comando da atração. Apesar das tentativas para convencê-la a permanecer na casa, a diretora estaria decidida a sair.

Para assumir o posto, a RedeTV! escolheu Luiz Afif, atual coordenador de Jornalismo da emissora. A coluna apurou que a mudança pegou de surpresa até profissionais de outras áreas do canal. A equipe do telejornal RedeTV News, por exemplo, não esperava que a alteração acontecesse. A chegada de Afif aotambém representa uma espécie de retorno às origens.

Antes de assumir funções ligadas ao jornalismo, ele trabalhou como diretor de externas do Pânico na Band, experiência que o aproxima novamente de um formato de entretenimento que mescla reportagens e quadros diversos no palco. O, por sua vez, ultrapassa um momento turbulento na emissora, com a audiência abaixo dos padrões do formato. No dia 21 de outubro, a atração marcou 0,6 de média.

Cariúcha trocou o SBT pela RedeTV!

No dia 14 do mesmo mês, apenas 0,5, derrubando os índices recebidos pelo TV Fama. Na última quarta (21), ainda aconteceu uma briga nos bastidores do programa, com o influenciador Rico Melquiades sendo impedido de participar da atração por uma decisão da própria Cariúcha, o que aumentou essa tensão no Superpop. Coincidentemente ou não, a diretora deixa o programa em meio a estes percalços internos.

Em fevereiro, Cariúcha comentou sobre o desafio de assumir o Superpop. “É um dos anos mais desafiadores da minha vida, né? Porque o Fofocalizando estava lá, um sucesso lá, com eu, Gaby, Cartolano, Thayse, Baldi, né?”, disse.

Segundo ela, deixar a zona de conforto não foi simples. “E é desafiador, dá um friozinho na barriga porque eu estava, quer queira ou não, eu estava ali na minha zona de conforto, ali fazendo Fofocalizando, que era sucesso. Todo dia a gente viralizava nas redes sociais", afirmou ao portal Leo Dias.

“Só que eu sou feita de desafios, né? E só quem enfrenta isso que vive o extraordinário. E eu tô preparada, que era meu sonho ter o meu programa sozinha, o meu programa solo. E apareceu sua oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes", contou.