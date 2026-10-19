Reprodução/Internet Renato Ambrósio bate recorde de audiência no SBT

Renato Ambrósio fez um bom negócio ao trocar a Band pelo SBT: depois de uma longa passagem pela emissora da família Saad, em que comandou programas no horário nobre dos sábados, o empresário mudou de casa e também largou o primetime, assumindo o comando do final das tardes do canal criado por Silvio Santos (1930-2024). Em seu primeiro dia na nova rede, o comunicador do Sabadão de Todos emplacou logo de cara o melhor desempenho de audiência de toda a sua carreira.

Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o primeiroexibido pelo SBT conquistou mais público do que a soma dos três últimos programas exibidos pela Band. No ar das 17h50 às 19h20, a atração registrou 2,22 pontos de média, sendo sintonizada por 4,52% dos televisores ligados na principal metrópole do país.

Mesmo com o incremento de 214% na comparação com as suas últimas quatro exibições na programação da Band, o Sabadão de Todos conseguiu ficar em quarto lugar no ibope paulistano, mesma posição em que costumava ficar em sua antiga emissora. No entanto, no horário nobre da emissora da família Saad, Renato Ambrósio não raramente chegava a disputar com emissoras pouco expressivas, como a Gazeta, XSports e até mesmo a RIT.

Outros destaques

Na madrugada, em seu horário alternativo, oconseguiu ficar na vice-liderança. A reapresentação do programa de auditório conquistou 2,11 pontos de média da 1h23 às 2h52, contra 0,40 da Record e 0,50 da Band. Mesmo em um horário com menos televisores ligados, a atração teve mais ibope do que em todas as suas exibições na Band -- por lá, o recorde do programa foi de 1,6 ponto de média em 8 de novembro de 2025.

Na Record, o Cine Aventura alcançou média de 4,59 pontos e pico de 5,43. O resultado foi o segundo melhor desempenho do programa em 2026. A sessão de filmes ficou entre os destaques da programação de sábado e registrou uma de suas maiores audiências do ano na Grande São Paulo.

Na Globo, o Caldeirão com Mion voltou ao horário habitual e marcou 10,17 pontos de média. A atração apresentada por Marcos Mion conquistou seu melhor resultado em sete semanas, segundo os índices consolidados. O desempenho ocorreu após o retorno do programa à faixa tradicional da programação de sábado.

Já a Band teve no Brasil Urgente SP seu programa de maior audiência, com 2,50 pontos de média. A atração terminou em terceiro lugar e registrou 14% mais público que o SBT durante o confronto. O resultado colocou o jornalístico como o principal destaque da emissora no levantamento do dia.