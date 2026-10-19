Reprodução/Internet Além do Tempo tem pior audiência da Edição Especial

Além do Tempo saiu de cena sem deixar saudades aos executivos da Globo -- e, pelo que os índices de audiência indicam, nem mesmo aos telespectadores que acompanhavam os folhetins da sessão Edição Especial. A novela conseguiu desbancar Cheias de Charme e encerrou seu ciclo com a pior performance de toda a história da faixa horária, que entrou para a programação regular da emissora em 2021, com o objetivo de frear a boa fase de A Hora da Venenosa, da Record.

Ao longo de seus 138 capítulos transmitidos na Grande São Paulo (algumas praças tiveram mais, e outras menos capítulos),conquistou média de 10,3 pontos, cinco décimos a menos que Cheias de Charme, até então detentora do posto de lanterninha dos folhetins da Edição Especial. O melhor desempenho do folhetim, de 14,3 pontos, foi obtido em 24 de junho, durante a Copa do Mundo, enquanto o pior, de 8,1 pontos, foi registrado em 26 de setembro, um sábado.

Além do Tempo foi a oitava novela exibida pela sessão Edição Especial. O melhor desempenho de audiência de toda a história do bloco segue sendo de O Cravo e a Rosa, justamente a responsável pela estreia do slot, que acumulou 14,3 pontos de média entre dezembro de 2021 e setembro de 2022. Chocolate com Pimenta, sua antecessora direta, tem o segundo melhor número da história, com 13,0 entre setembro de 2022 e junho de 2023, apontam os índices obtidos pela coluna.

Outros destaques

Encerrando o ranking das três melhores performances da Edição Especial, aparece Mulheres de Areia, que pontuou 12,6 entre junho de 2023 e março de 2024. A novela História de Amor, entre fevereiro e setembro de 2025, está no meio da lista das histórias exibidas na Edição Especial, com 11,7 pontos. Os menores índices da sessão são de Terra Nostra (11,2 entre setembro de 2025 e maio de 2026), Cabocla (11,1 entre agosto de 2024 e setembro de 2025) e Cheias de Charme.

Fora da faixa de novelas, Se Liga, Brasil, do SBT, registrou 2,49 pontos e conquistou a vice-liderança de audiência. O programa atraiu 26% mais público que o Balanço Geral, da Record. O resultado colocou a atração à frente da concorrente direta na disputa pelo segundo lugar durante seu período de exibição.

Na Globo, Entrevista com os Candidatos foi o programa mais assistido do dia, com média de 22,90 pontos e pico de 24,66. Já a Record teve no Cidade Alerta SP seu maior resultado de audiência, com 6,36 pontos e pico de 7,13. Os números mostram o desempenho das atrações que se destacaram na medição da Grande São Paulo.