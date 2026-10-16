Reprodução/Internet SBT Notícias venceu a Globo por mais de uma hora na madrugada

Pela primeira vez em 2026, o SBT conseguiu desbancar um programa da Globo em sua faixa completa em um dia útil. Beneficiado por mais uma tempestade na Grande São Paulo, o SBT Notícias foi líder de audiência durante mais de uma hora na madrugada de quinta (15) para sexta-feira (16), sendo a primeira opção do público da principal metrópole do país das 2h46 às 4h da manhã, horário em que a concorrente exibia a sessão Comédia na Madruga, com a série Vai Que Cola.

As reapresentações da série do Multishow também se tornaram responsáveis pela pior performance da programação da Globo neste ano: o seriado anotou 1,71 ponto de média e foi sintonizado por apenas 14,39% dos domicílios com televisores ligados na Grande São Paulo, segundo dados consolidados obtidos pela coluna com fontes do mercado. O, durante a exibição do Comédia na Madruga, garantiu a liderança de audiência entre as TVs abertas, com 2,06 pontos.

O pico de audiência de Vai Que Cola, de 2,09 pontos, foi praticamente idêntico ao índice médio dono horário. A Globo só conseguiu retomar a liderança na faixa da madrugada já durante o Hora 1, que chegou a perder para a concorrente durante 6 minutos consecutivos -- em seu pior minuto, o noticioso anotou 1,59 ponto e viu o SBT Notícias conquistar 34% mais telespectadores no mesmo momento.

Outros destaques

Em sua faixa horária completa, no entanto, o SBT Notícias permaneceu na vice-liderança. O jornalístico, excepcionalmente apresentado por Juliana Tourinho, foi responsável pelo melhor share dona quinta-feira, com 15,96% dos televisores ligados. Das 2h27 às 6h da manhã, o noticioso marcou 1,97 ponto, com picos de 2,46, contra 2,81 pontos da Globo, que também transmitiu a reprise da novela Por Você, além do Comédia na Madruga e do Hora 1.

Outras atrações tiveram resultados relevantes na medição de quinta-feira. Na Record, o Hoje em Dia registrou 2,81 pontos de média e garantiu novamente a vice-liderança isolada durante a manhã. À noite, A Praça é Nossa, do SBT, marcou 3,88 pontos e empatou com a Record na disputa pelo segundo lugar.

A maior audiência do dia ficou com Entrevista com os Candidatos. A atração alcançou média de 24,79 pontos e pico de 26,16, superando os demais programas exibidos na televisão aberta da Grande São Paulo. Os números fazem parte dos dados consolidados de audiência referentes à quinta-feira (15).