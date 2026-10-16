Reprodução/Internet Band suspendeu a exibição do Campeonato Saudita após perder patrocínio

A Band suspendeu o contrato de transmissão do Campeonato Saudita após perder o patrocínio de uma casa de apostas. A decisão interrompe a exibição da única liga de futebol que a emissora mantinha na televisão aberta. O pacote previa mais de 70 partidas, distribuídas entre a programação da Band e o BandSports. A proibição de funcionamento das bets no Brasil inviabilizou financeiramente as transmissões.

Band perde receitas de apostas e busca novos patrocinadores

A suspensão surpreendeu profissionais envolvidos na cobertura esportiva no último fim de semana. A emissora havia programado a transmissão de Al Hilal x Al Ittihad para sábado (10), mas cancelou o jogo cerca de 24 horas antes do início. Sem o anunciante que financiava a operação, a Band decidiu interromper o contrato. Até o momento, não há informação sobre uma possível retomada das partidas na programação. A informação é da Folha de S.Paulo.

Entre as redes de televisão, a Band era a que mantinha mais contratos publicitários com empresas de apostas. Além do patrocínio do Campeonato Saudita, a emissora havia negociado os direitos de nome dos programas Jogo Aberto e Os Donos da Bola com marcas do setor. A proibição das bets atingiu, portanto, diferentes áreas comerciais da empresa, com reflexos na programação esportiva.

A Band procura novos patrocinadores para compensar a perda de receita, mas enfrenta dificuldades nas negociações. O problema também afetou projetos fora do esporte. A estreia de Luciana Gimenez na emissora, por exemplo, foi adiada para 2027 por falta de viabilização comercial. A apresentadora estava entre os nomes previstos para a programação, mas seu novo projeto precisará aguardar a obtenção de recursos publicitários.

Com a saída da, a XSports passa a ser a única emissora de televisão aberta a transmitir o Campeonato Saudita no Brasil. O torneio também permanece disponível no SporTV, canal esportivo da Globo, que possui contrato até 2028. No ambiente digital, o Canal Goat continua com os direitos de exibição pelo YouTube, mantendo outra alternativa para os torcedores acompanharem as partidas.

O Campeonato Saudita ganhou relevância em 2023 depois de uma ampla exposição internacional para atrair jogadores de alto nível das ligas europeias por meio de contratos lucrativos. O Fundo de Investimento Público do país teve 75% de participações em quatro membros fundadores (Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Nassr) no mesmo ano, como parte do programa Visão 2030 da Arábia Saudita.