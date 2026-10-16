A RPC, afiliada da Globo no Paraná, anunciou na tarde desta sexta-feira (16) que promoverá um grande desinvestimento em sua operação diante do fim da escala de trabalho 6 por 1. Em uma reunião que aconteceu simultaneamente nas 8 cidades em que a emissora tem sede, os funcionários foram formalmente avisados de uma série de mudanças drásticas, como o fim das escalas de final de ano, suspensão de férias previamente marcadas e até mesmo redução de vale-alimentação.Além disso, o canal proibiu o esquema de extensão de jornada, que aumentava significativamente os vencimentos dos colaboradores. A empresa determinou que seus funcionários trabalhem apenas pelo período originalmente previsto em seus contratos, ganhando apenas o piso de suas respectivas categorias. Para os comandados mais próximos, alguns gestores afirmaram que os cortes podem ser abortados a depender da eleição presidencial, segundo apurou a coluna.Na reunião, que durou cerca de uma hora, a RPC também sinalizou que todos os seus colaboradores deverão trabalhar em horário habitual nas semanas do Natal e do Réveillon, contrariando uma máxima histórica do setor, que tem por hábito formar duas equipes distintas para as festividades -- quem trabalha em uma, não dá expediente na outra. Além disso, o canal formalizou que todas as solicitações de férias estão suspensas por tempo indeterminado, sem previsão de retorno.
RPC também anuncia mudanças no vale-alimentação
Até mesmo colaboradores que já haviam marcado seus recessos foram avisados de que precisarão desmarcar suas férias, pois a afiliada da Globo não terá como manter suas operações seguindo o previsto anteriormente diante das limitações provocadas pela nova legislação trabalhista. "As medidas não fazem sentido. Os funcionários vão perder uma hora de trabalho e ganhar menos porque ganharam uma folga a mais", disse um colaborador, que pediu para não ser identificado.Nem o vale-alimentação de funcionários com jornadas diferenciadas foi poupado: a RPC passará a arcar apenas com os valores mínimos determinados por cada acordo coletivo das categorias. Detentora da maior audiência da Globo em todo o país, quando consideradas as regiões sem aferição regular do Ibope, a RPC foi vendida para a família Lemanski em janeiro deste ano, por R$ 300 milhões, e deixou de fazer parte do mesmo conglomerado do jornal Gazeta do Povo. Procurada pela reportagem da coluna, a RPC não se manifestou até a publicação deste texto.