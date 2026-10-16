Reprodução/Internet RPC, afiliada da Globo, ameaça cortar benefícios e suspender férias após fim da escala 6x1

A RPC, afiliada da Globo no Paraná, anunciou na tarde desta sexta-feira (16) que promoverá um grande desinvestimento em sua operação diante do fim da escala de trabalho 6 por 1. Em uma reunião que aconteceu simultaneamente nas 8 cidades em que a emissora tem sede, os funcionários foram formalmente avisados de uma série de mudanças drásticas, como o fim das escalas de final de ano, suspensão de férias previamente marcadas e até mesmo redução de vale-alimentação.

Além disso, o canal proibiu o esquema de extensão de jornada, que aumentava significativamente os vencimentos dos colaboradores. A empresa determinou que seus funcionários trabalhem apenas pelo período originalmente previsto em seus contratos, ganhando apenas o piso de suas respectivas categorias. Para os comandados mais próximos, alguns gestores afirmaram que os cortes podem ser abortados a depender da eleição presidencial, segundo apurou a coluna.

RPC também anuncia mudanças no vale-alimentação

Na reunião, que durou cerca de uma hora, atambém sinalizou que todos os seus colaboradores deverão trabalhar em horário habitual nas semanas do Natal e do Réveillon, contrariando uma máxima histórica do setor, que tem por hábito formar duas equipes distintas para as festividades -- quem trabalha em uma, não dá expediente na outra. Além disso, o canal formalizou que todas as solicitações de férias estão suspensas por tempo indeterminado, sem previsão de retorno.

Até mesmo colaboradores que já haviam marcado seus recessos foram avisados de que precisarão desmarcar suas férias, pois a afiliada da Globo não terá como manter suas operações seguindo o previsto anteriormente diante das limitações provocadas pela nova legislação trabalhista. "As medidas não fazem sentido. Os funcionários vão perder uma hora de trabalho e ganhar menos porque ganharam uma folga a mais", disse um colaborador, que pediu para não ser identificado.

Nem o vale-alimentação de funcionários com jornadas diferenciadas foi poupado: apassará a arcar apenas com os valores mínimos determinados por cada acordo coletivo das categorias. Detentora da maior audiência da Globo em todo o país, quando consideradas as regiões sem aferição regular do Ibope, a RPC foi vendida para a família Lemanski em janeiro deste ano, por R$ 300 milhões, e deixou de fazer parte do mesmo conglomerado do jornal Gazeta do Povo. Procurada pela reportagem da coluna, a RPC não se manifestou até a publicação deste texto.