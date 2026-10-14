Reprodução/Internet Vasco surpreende Boca Juniors e faz SBT vencer Globo por 18 minutos no Rio de Janeiro

O Vasco colocou o SBT em primeiro lugar na audiência. A inesperada vitória cruzmaltina diante do Boca Juniors em plena La Bombonera, em Buenos Aires, deu os melhores números do ano para a emissora no Rio de Janeiro, cidade que concentra a maior parte da torcida do clube, desbancando até os jogos do Brasil na Copa do Mundo -- por 18 minutos, a rede conseguiu desbancar as estreias das novas temporadas dos programas de Ana Maria Braga e Paulo Vieira na Globo.

Em Brasília, que conta com uma torcida vascaína expressiva, a semifinal da Copa Sul-Americana conseguiu alcançar o primeiro lugar durante 15 minutos. A rede conseguiu ter uma boa performance até mesmo em São Paulo, cidade em que o Vasco é praticamente irrelevante. Na principal metrópole do país, a transmissão doconquistou 5,38 pontos enquanto a bola rolava em La Bombonera, das 21h30 às 23h28, índice suficiente para desbancar os 5,06 pontos da Record.

Os dados consolidados de audiência do Rio de Janeiro, também obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que Vasco x Boca Juniors rendeu média de 9,30 pontos para ona capital fluminense, com pico de 11,71. A transmissão comandada por Tiago Leifert não teve dificuldades para vencer a Record, que pontuou 3,69, e conseguiu deixar as estreias de Chef de Alto Nível e Avisa Lá Que Eu Vou em segundo lugar no Ibope momentaneamente.

Outros destaques

No Rio de Janeiro, Boca Juniors x Vasco levou a melhor nos dois embates com a estreia do programa de viagens de Paulo Vieira. Das 23h20 às 23h28, a partida emplacou 10,95 pontos de média, contra 10,45 da estreia de Avisa Lá Que Eu Vou. A cobertura pós-jogo, exibida entre 23h28 e 23h34, venceu a Globo por 9,95 pontos a 9,38. Em sua faixa horária completa, das 23h20 à 0h16, Avisa Lá Que Eu Vou conseguiu ser líder de audiência, com 9,14 pontos, contra 6,00 do SBT.

Na Record, Reis registrou 4,08 pontos e perdeu para o SBT. A produção foi a única atração da emissora a terminar em terceiro lugar no intervalo entre 6h e 0h. Entre os outros destaques da terça-feira, o Jornal da Noite, da Band, marcou 0,97 ponto e superou o MasterChef Brasil, que registrou 0,76. Foi a primeira vez que o telejornal teve audiência superior à competição culinária. Na Globo, a novela Por Você alcançou 21,01 pontos de média, com pico de 21,79, e registrou sua segunda melhor terça-feira em audiência.