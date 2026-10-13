Reprodução/Internet XSports alcançou o terceiro lugar por 36 minutos com PSG x Le Mans

No ar há pouco mais de 1 ano, a XSports se firmou como uma alternativa para o público em horários habitualmente sucateados por outras emissoras. Durante a tarde de sábado (10), o canal esportivo mantido por uma rede de papelarias garantiu o terceiro lugar de audiência durante 36 minutos consecutivos com o jogo PSG x Le Mans, válido pelo Campeonato Francês. Na média diária, a rede teve mais público do que a RedeTV!, dividindo o quinto lugar com a TV Aparecida.

Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que aconseguiu ser a terceira escolha dos telespectadores, empatada com o SBT e com a Band, das 15h48 às 16h24. Nesta faixa horária, o canal esportivo transmitiu parte da partida do PSG contra o Le Mans, que terminou com a vitória do time da capital francesa, que balançou a rede três vezes, uma delas com o brasileiro Lucas Beraldo.

O SBT, que chegou a marcar apenas 0,91 ponto às 15h41, exibia a Sessão +SBT Show, apresentada por Gabriel Cartolano e Gaby Cabrini. No horário, a Band teve os minutos finais do Band Esporte Clube e o início do Brasil Urgente - Edição de Sábado. O melhor momento de audiência da XSports foi anotado às 16h08, com 1,01 ponto. Em sua faixa horária completa, o Campeonato Francês garantiu média de 0,57 para o canal esportivo, na quinta colocação, superando a RedeTV!.

Outros destaques

Na média das 24 horas de sábado, aregistrou uma média de 0,2 ponto, desbancando a TV Cultura e a RedeTV!, além de outras veteranas da TV aberta, como a Record News e a Gazeta. O sábado também foi marcado por um dos piores desempenhos do SBT, que terminou o dia com apenas 1,85 ponto de média, contra 2,51 da Record, 0,67 da Band e 8,61 pontos da Globo. As plataformas de streaming pontuaram 10,35, enquanto a TV por assinatura registrou 2,62.

Entre os demais destaques, o Brasil Urgente SP conquistou a terceira colocação com 2,75 pontos. O Caldeirão, da Globo, registrou 7,27 pontos e repetiu seu pior desempenho em 26 anos pela segunda vez em um mês. Já o Fala Brasil, da Record, marcou 3,01 pontos e liderou por 11 minutos no confronto com a TV Globinho, além de superar toda a programação do SBT naquele sábado.