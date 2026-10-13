Reprodução/Internet SBT registrou as menores audiências de Marisol e A Desalmada

As novelas do SBT tiveram performances assustadoras de audiência na última sexta-feira (9). Os dois folhetins exibidos no início da programação vespertina da emissora sucumbiram diante do início do feriado prolongado e amargaram os seus piores desempenhos até aqui, com Marisol e A Desalmada não tendo sequer média de 2 pontos -- sem precisar apelar para os critérios matemáticos de arredondamento.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que o capítulo de Marisol (2002) foi sintonizado por apenas 5,01% dos televisores ligados na principal metrópole do país entre 13h58 e 14h41. Em sua faixa horária completa, a novela protagonizada por Bárbara Paz e Carlos Casagrande conquistou média de 1,86 ponto, com um pico máximo de 2,69. A Record, vice-líder com o Balanço Geral, pontuou 5,18 no embate com o folhetim.

Na comparação com a sexta-feira anterior, que marcou a conclusão de sua primeira semana no ar, Marisol perdeu 26% de seus telespectadores na Grande São Paulo. A Desalmada, trama protagonizada por José Ron e Livia Brito, será substituída em breve por Marimar, e ficou pela primeira vez abaixo dos 2 pontos: exibida entre 14h41 e 15h29, o folhetim mexicano doconquistou 1,74 ponto de média, número que representa uma queda de 24% na comparação com as quatro sextas-feiras anteriores.

Outros destaques

O canal paulista também não conseguiu melhorar a sua situação, mesmo com a retomada da programação ao vivo. O Fofocalizando, exibido das 15h29 às 17h19, marcou 2,04 pontos de média e empatou tecnicamente com as duas novelas da tarde. Foi a segunda pior performance da atração neste ano no, com uma queda de 18% de público na comparação com as quatro exibições anteriores em sextas-feiras.

O SBT Cidades marcou 2,22 pontos, terminou em quarto lugar e registrou a pior sexta-feira de sua história. Na Band, o Jornal da Band alcançou média de 2,92 pontos, com pico de 3,43. O telejornal da emissora paulista superou todas as atrações exibidas pelo SBT ao longo do dia, segundo os dados consolidados de audiência. Na RedeTV!, o Operação de Risco registrou 1,36 ponto e garantiu a quarta colocação em sua faixa de exibição.

