Reprodução/Internet Netinho morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, em Salvador

O cantor Netinho, conhecido por sucessos do axé music como Milla e Beijo na Boca, morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, em um hospital de Salvador. O artista enfrentava um câncer do sistema linfático havia mais de um ano. Ele anunciou o diagnóstico em março de 2025, depois de procurar atendimento médico por causa de fortes dores nas pernas, e passou a compartilhar etapas do tratamento nas redes sociais.

Netinho ganhou projeção com a Banda Beijo

recebeu o diagnóstico em 22 de março de 2025, após uma internação no Hospital Aliança Star, na capital baiana. Durante o tratamento, o cantor manteve o público informado sobre sua condição de saúde pela internet. A doença marcou o último período de sua vida, depois de uma carreira que começou nos palcos de Salvador e alcançou projeção nacional com a popularização do axé music.

Nascido em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, em julho de 1966, Netinho mudou-se para Salvador com a família aos 10 anos. Aos 14, ganhou da mãe seu primeiro violão. Dois anos depois, ingressou no curso de Engenharia Civil da Universidade Católica do Salvador. Paralelamente aos estudos, começou a se apresentar em escolas e, posteriormente, passou a tocar profissionalmente em bares, com repertório de MPB e bossa nova.

Em 1988, o artista estreou como vocalista da Banda Beijo no Carnaval de Salvador. Naquele mesmo ano, alcançou projeção nacional com Beijo na Boca. Outros sucessos do grupo foram Estrela Primeira, Barracos e A Vida É Festa. Netinho deixou a banda para iniciar carreira solo em 1993 e manteve sua presença na música baiana, com apresentações que ajudaram a levar o axé a outros públicos.

Cantor enfrentou problemas de saúde em 2013

O maior sucesso de sua carreira solo foi Milla, lançado em 1996. A música se tornou uma das canções associadas ao axé music e ao repertório do cantor. A popularidade também levou Netinho a apresentações internacionais, em países como Itália e Chile. Fora dos palcos, ele investiu na produção musical e criou um selo voltado ao lançamento de novos artistas da Bahia.

Como empresário, Netinho abriu um estúdio de gravação e mixagem no Rio de Janeiro. O espaço recebeu artistas como Maria Bethânia, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Laura Pausini e Lenny Kravitz. Na vida pessoal, foi casado com a jornalista Mariana Trindade entre 1997 e 2003. Os dois tiveram uma filha, Bruna Trindade. A atividade empresarial fez parte de sua atuação no setor musical para além da carreira como intérprete.

Em 2013, o cantor sofreu três acidentes vasculares cerebrais que provocaram problemas de saúde, entre eles a perda da voz. As consequências o afastaram por quatro anos das apresentações no Carnaval de Salvador. Anos depois, o diagnóstico de câncer do sistema linfático trouxe uma nova etapa de tratamento.