Reprodução/Internet Fantástico perdeu 2,95 milhões de espectadores em duas capitais

Sem César Tralli e Renata Lo Prete, sem audiência. Esta é a nova realidade do Fantástico, que não conseguiu reter nenhum telespectador ocasional que assistiu ao programa da Globo na semana anterior, em que os conteúdos fúteis habitualmente transmitidos pela revista eletrônica deram espaço para a cobertura jornalística dos acontecimentos do primeiro turno das eleições presidenciais. Com a retomada do editorial tradicional da atração, voltaram também os números insatisfatórios.

Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que o Fantástico perdeu 1,6 milhão de telespectadores apenas na principal metrópole do país em um intervalo de apenas uma semana. No Rio de Janeiro, que é a segunda maior região do Painel Nacional de Televisão, 1,3 milhão de pessoas largaram o dominical em 7 dias. Somando as regiões, é uma fuga de 2,95 milhões de telespectadores.

Em números de audiência domiciliar, Poliana Abritta e Maju Coutinho foram responsáveis por um encolhimento de 37% nos números do jornalístico dana comparação com o domingo anterior na Grande São Paulo. Exibida das 20h34 às 23h50, a revista eletrônica conquistou somente 14,18 pontos de média e ficou atrás das plataformas de streaming, que pontuaram 15,64 pontos. No domingo anterior, o programa havia encerrado uma sequência de 17 derrotas seguidas.

Outros destaques

No Rio de Janeiro, o Show da Vida perdeu 41% de sua audiência média em uma semana, indo de 26,2 para 15,42 pontos. Em ambas as cidades, a atração não conseguiu sequer conquistar o melhor desempenho da televisão no dia, ficando atrás das transmissões do Campeonato Brasileiro, que tiveram 18,21 pontos em São Paulo e 21,84 de média na capital fluminense.

Na Record, o Acerte ou Caia! conquistou a vice-liderança com média de 5,17 pontos e pico de 6,27. Já o The Voice Brasil marcou 4,47 pontos, seu pior resultado até então, e terminou novamente na terceira colocação. Na programação da Globo, a Temperatura Máxima registrou 8,67 pontos e superou o Em Família com Eliana, que marcou 8,16. A sessão de filmes liderou sua faixa de exibição. O principal recuo do dia, porém, ficou com o Fantástico: a diferença entre as duas edições mostrou o tamanho da variação de público entre a cobertura eleitoral e a programação habitual do dominical.