Reprodução/Internet Criança Esperança bate recorde negativo e perde 73% do público em menos de duas horas

A crise de audiência enfrentada pela Globo atingiu até mesmo o Criança Esperança. A mais longeva campanha beneficente da televisão brasileira amargou a pior performance de seus 41 anos no ar na noite desta segunda-feira (12), revertendo a tendência observada em 2025, quando o evento conseguiu crescer após seu então recorde negativo, observado na edição de 2024. A emissora perdeu 73% de seus telespectadores ao longo do programa especial, uma queda raríssima.

As médias consolidadas de audiência da Grande São Paulo, obtidas pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que a 41ª edição do evento dapara angariar fundos para a UNESCO marcou 9,81 pontos em sua faixa horária completa, das 22h38 à 0h24. Não foi o suficiente sequer para desbancar as plataformas de streaming, que tiveram 12,77 pontos no confronto com a festa da campanha beneficente.

Com um pico de 22,72 pontos em seu primeiro minuto de exibição, oteve uma trajetória descendente ao decorrer de suas quase duas horas de exibição. A noite de gala comandada por Lázaro Ramos não conseguiu encontrar um piso de telespectadores, entregando à 0h24 para o Jornal da Globo com apenas 6,20 pontos -- este sequer foi o pior minuto de audiência do evento, que chegou a pontuar 6,14 à 0h15.

Outros destaques

Foi, com sobras, a pior performance de audiência do Criança Esperança desde que a campanha entrou para a programação da Globo, em 1986. Na comparação com as edições produzidas nas últimas duas décadas, o melhor desempenho do evento beneficente foi observado em 2006, com 32 pontos de média. A menor média até então era de 2024, quando a arrecadação de fundos registrou 11,1 pontos.

Na Band, o Jogo Aberto SP marcou 3,15 pontos de média e chegou ao pico de 3,6. O programa esportivo teve 41% mais audiência que o Primeiro Impacto, do SBT. A diferença destacou o desempenho da atração da Band no confronto direto com o telejornal concorrente.

O Galvão FC, do SBT, marcou 1,72 ponto e registrou seu pior desempenho histórico pela segunda semana consecutiva. Na Record, o Hoje em Dia conquistou a vice-liderança isolada com 3,80 pontos de média. A atração matinal teve mais audiência que todos os programas exibidos pelo SBT ao longo da segunda-feira, segundo os índices consolidados da Grande São Paulo.