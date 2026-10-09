Reprodução/Internet Juarez da Tekpix foi encontrado morto em casa nesta sexta-feira (9)

O merchandete Juarez Aparecido Pontes Fernandes, conhecido nacionalmente como Juarez da Tekpix, foi encontrado morto em sua casa nesta sexta-feira (9). O vendedor ficou famoso nos anos 2000 ao protagonizar comerciais de câmeras digitais exibidos na televisão brasileira. Sua popularidade cresceu com o bordão “Vamos falar de coisa boa?”, repetido nas propagandas da Tecnomania.

Segundo fontes da reportagem da coluna próximas ao caso, ele enfrentava uma depressão desde seu afastamento da RedeTV!. O garoto-propaganda da Tekpix se tornou conhecido pela apresentação acelerada dos produtos e pela maneira como destacava ofertas e condições de pagamento. Os anúncios daocupavam espaços na programação televisiva e chamavam a atenção dos espectadores.

Bordão famoso

Antes de conquistar espaço na televisão, Juarez Pontes trabalhava com vendas por telefone. Seu desempenho chamou a atenção dos responsáveis pela Tecnomania, que decidiram colocá-lo diante das câmeras para apresentar os produtos da empresa. A experiência no contato com consumidores contribuiu para seu estilo de comunicação. Com frases rápidas e demonstrações das funções das câmeras, ele construiu uma identidade própria nos comerciais exibidos nos anos 2000.

A frase “vamos falar de coisa boa?” se tornou a principal marca de suas aparições na televisão. O bordão do comunicador acompanhava as ofertas das câmeras digitais Tekpix e permaneceu associado ao vendedor mesmo depois do fim das propagandas. Posteriormente, a circulação de vídeos antigos na internet apresentou os anúncios a novos públicos. As gravações passaram a aparecer em memes, publicações e referências à publicidade brasileira daquela década.

Com a popularização dos celulares equipados com câmeras mais avançadas, o mercado de fotografia digital passou por mudanças. Esse movimento contribuiu para o desaparecimento das câmeras compactas comercializadas pela. Apesar do encerramento das vendas, Juarez permaneceu reconhecido pelo trabalho como garoto-propaganda. Sua imagem seguiu associada às apresentações dos produtos, especialmente por causa do bordão repetido nos comerciais.

Em fevereiro de 2025, Juarez voltou ao noticiário após ser afastado da RedeTV! em meio a uma denúncia de assédio sexual. O caso envolvia uma funcionária de uma lanchonete da emissora e foi divulgado pela imprensa na época. O episódio ocorreu anos depois de o vendedor alcançar popularidade nacional com os anúncios da Tekpix.