O merchandete Juarez Aparecido Pontes Fernandes, conhecido nacionalmente como Juarez da Tekpix, foi encontrado morto em sua casa nesta sexta-feira (9). O vendedor ficou famoso nos anos 2000 ao protagonizar comerciais de câmeras digitais exibidos na televisão brasileira. Sua popularidade cresceu com o bordão “Vamos falar de coisa boa?”, repetido nas propagandas da Tecnomania.Segundo fontes da reportagem da coluna próximas ao caso, ele enfrentava uma depressão desde seu afastamento da RedeTV!. O garoto-propaganda da Tekpix se tornou conhecido pela apresentação acelerada dos produtos e pela maneira como destacava ofertas e condições de pagamento. Os anúncios da Tekpix ocupavam espaços na programação televisiva e chamavam a atenção dos espectadores.Antes de conquistar espaço na televisão, Juarez Pontes trabalhava com vendas por telefone. Seu desempenho chamou a atenção dos responsáveis pela Tecnomania, que decidiram colocá-lo diante das câmeras para apresentar os produtos da empresa. A experiência no contato com consumidores contribuiu para seu estilo de comunicação. Com frases rápidas e demonstrações das funções das câmeras, ele construiu uma identidade própria nos comerciais exibidos nos anos 2000.
Bordão famoso
A frase “vamos falar de coisa boa?” se tornou a principal marca de suas aparições na televisão. O bordão do comunicador acompanhava as ofertas das câmeras digitais Tekpix e permaneceu associado ao vendedor mesmo depois do fim das propagandas. Posteriormente, a circulação de vídeos antigos na internet apresentou os anúncios a novos públicos. As gravações passaram a aparecer em memes, publicações e referências à publicidade brasileira daquela década.Com a popularização dos celulares equipados com câmeras mais avançadas, o mercado de fotografia digital passou por mudanças. Esse movimento contribuiu para o desaparecimento das câmeras compactas comercializadas pela Tekpix. Apesar do encerramento das vendas, Juarez permaneceu reconhecido pelo trabalho como garoto-propaganda. Sua imagem seguiu associada às apresentações dos produtos, especialmente por causa do bordão repetido nos comerciais.Em fevereiro de 2025, Juarez voltou ao noticiário após ser afastado da RedeTV! em meio a uma denúncia de assédio sexual. O caso envolvia uma funcionária de uma lanchonete da emissora e foi divulgado pela imprensa na época. O episódio ocorreu anos depois de o vendedor alcançar popularidade nacional com os anúncios da Tekpix.