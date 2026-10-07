Reprodução/Internet Chaves marcou 3,11 pontos de média no horário de almoço do SBT

As décadas passam e Chaves segue desempenhando um papel fundamental na audiência do SBT. O seriado protagonizado por Roberto Bolaños (1929-2014) se firmou no horário do almoço há 6 meses e conseguiu consolidar público na faixa, não raramente disputando o posto de atração mais vista da rede nos dias úteis.

Nesta terça-feira (6), a série produzida há 53 anos conquistou mais telespectadores que todos os telejornais e novelas transmitidos pela emissora durante o dia. Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que os episódios de Chaves emplacaram 3,11 pontos de média em sua faixa completa, das 13h01 às 14h. A série e o Programa do Ratinho, que marcou 3,79 no horário nobre, foram os únicos programas do SBT que conseguiram ultrapassar a barreira dos 3 pontos na terça-feira.

Roberto Bolaños ainda incrementou significativamente os números do SBT em menos de uma hora. Em seu último minuto de exibição, às 13h, o Primeiro Impacto marcava apenas 2,31 pontos, empatado tecnicamente com a Band, que pontuava 1,72 com Os Donos da Bola. 48 minutos depois,registrava 3,59 pontos, uma alta de 55% na comparação com o seu antecessor na programação. Além disso, a série estava mais próxima da Record (5,68) do que da Band (1,16).

Outros destaques

A programação dosó conseguiu superar os índices de Chaves às 22h37, quando Programa do Ratinho anotou 4,02 pontos. Antes disso, a emissora exibiu as novelas Marisol (pico de 3,32 e mínima de 2,30), A Desalmada (pico de 2,88 e mínima de 2,43), O Que a Vida Me Roubou (pico de 3,13 e mínima de 2,07) e Amor Valente (pico de 3,37 e mínima de 2,40); os jornais SBT Cidades (pico de 3,24 e mínima de 2,07) e SBT Brasil (pico de 3,32 e mínima de 2,49); além do programa Fofocalizando (pico de 2,65 e mínima de 1,89).

A Fazenda 18, da Record, marcou 5,87 pontos de média e alcançou pico de 6,36, seu melhor desempenho nesta temporada. Na Band, a edição nacional do Brasil Urgente registrou 2,73 pontos entre 16h e 17h30 e obteve 24% mais audiência que o SBT no confronto. Pela manhã, o Se Liga, Brasil marcou 2,31 e voltou a superar a Record na disputa pela vice-liderança.