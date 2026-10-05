Reprodução/Internet Programa do João marcou 2,13 pontos na madrugada do SBT em São Paulo

Depois de um primeiro ano conturbado, em que empilhou derrotas para concessionários da Record, João Silva conseguiu se consolidar nas madrugadas do SBT. O Programa do João, comandado pelo filho do Faustão, aumentou a sua audiência ao ser empurrado para a faixa da 1h da manhã, fugindo do embate com a programação da concorrente, e se firmou como vice-líder de audiência -- não é raro, inclusive, que o Programa do João se aproxime até mesmo da Globo em algumas ocasiões.

Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que a edição da madrugada de sábado (3) para domingo (4) do Programa do João conquistou 2,13 pontos de média, índice que assegurou a sintonia de 7,84% dos televisores ligados entre 0h30 e 1h42. O herdeiro de Faustão emplacou uma vantagem de 36% da Record, que transmitia a sessão de filmes Super Tela e o Fala Que Eu Te Escuto.

Além da vitória diante da Record, otambém se destacou na competição com outras atrações do próprio SBT. A atração, beneficiada pelo seu horário com menos concorrência, conseguiu se destacar diante de medalhões da programação da emissora, superando outros programas de auditório (como os vespertinos Eita Lucas! e Sessão +SBT Show, com 1,43 e 1,95 pontos de média, respectivamente) da grade de sábado da rede.

Outros destaques

Na programação da emissora de Silvio Santos (1930-2024) desde agosto de 2025, o herdeiro de Faustão se firmou na vice-liderança apenas neste ano, quando deixou a faixa da meia-noite e foi empurrado para o embate com os concessionários da Record. A mudança, além de beneficiar o próprio apresentador, também melhorou os índices do Viva a Noite, que consegue se destacar diante da adversária na faixa da meia-noite.

Entre os demais destaques de audiência, Quem Ama Cuida alcançou seu melhor sábado até agora. A atração marcou 22,65 pontos de média e chegou ao pico de 23,19 na Grande São Paulo. O desempenho representou o maior resultado do programa nesse dia da semana. Em outra faixa, Cine Aventura registrou 2,68 pontos e garantiu a segunda colocação, apesar de ter alcançado sua menor média das últimas 39 semanas.

O Bake Off Brasil, comandado por Nadja Haddad, também terminou sua faixa na vice-liderança. O reality culinário do SBT marcou 2,74 pontos de média e conseguiu superar a Record durante o confronto.