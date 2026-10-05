Reprodução/Internet Jornal da Band marcou 3,24 pontos de média na Grande São Paulo

O Jornal da Band voltou a abrir vantagem sobre SBT Cidades e SBT Brasil na disputa pela audiência da Grande São Paulo. Dados consolidados obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado mostram que o telejornal de Adriana Araújo e Eduardo Oinegue marcou 3,24 pontos de média na sexta-feira (2). Exibido das 19h20 às 20h30, o noticiário chegou a 3,64 de pico e ficou 20% acima da quarta colocada.

O desempenho reforçou os sinais de que a Band retomou a terceira colocação na faixa do principal telejornal. Adriana Araújo e Eduardo Oinegue enfrentaram dois noticiários consecutivos do SBT e levaram vantagem em ambos os confrontos. Primeiro, a dupla disputou público com Érica Reis e Marcelo Casagrande no SBT Cidades. Na sequência, o Jornal da Band encarou César Filho durante o período correspondente à transmissão do SBT Brasil pela emissora concorrente.

Jornal da Band vence dois telejornais do SBT

Durante o confronto com o SBT Cidades, o Jornal da Band registrou 3,14 pontos de média. O noticiário apresentado por Érica Reis e Marcelo Casagrande marcou 2,27 pontos no mesmo intervalo, uma diferença de 0,87 ponto em favor da Band. A vantagem continuou posteriormente, quando o telejornal de Adriana Araújo e Eduardo Oinegue passou a enfrentar diretamente o SBT Brasil, principal produção jornalística noturna comandada por César Filho na emissora de Silvio Santos (1930-2024).

No embate com o SBT Brasil, o Jornal da Band marcou 3,29 pontos de média, diante de 2,93 alcançados pelo concorrente. A diferença foi de 0,36 ponto para o noticiário da Band. Dessa forma, Adriana Araújo e Eduardo Oinegue venceram separadamente os dois telejornais exibidos pelo SBT durante sua faixa.

A comparação com toda a programação do SBT também favoreceu o Jornal da Band. O telejornal registrou audiência superior à de 16 dos 18 programas transmitidos pela concorrente ao longo da sexta-feira. O resultado corresponde a um aproveitamento de 89% diante das atrações da rival. Apenas duas produções exibidas pelo canal conseguiram terminar o dia com médias superiores aos 3,24 pontos alcançados pelo principal noticiário noturno apresentado por Adriana Araújo e Eduardo Oinegue.

O Programa do Ratinho foi uma das duas atrações que ficaram acima do Jornal da Band, com 4,19 pontos de média. Discovery Apresenta: Aeroporto também superou o telejornal ao alcançar 3,70. Todos os outros 16 programas do SBT registraram índices menores que os 3,24 obtidos pelo noticiário.

Outros destaques:

Na Globo, Avenida Brasil (2012) também se destacou entre os resultados consolidados do dia. A novela alcançou 15,80 pontos de média e chegou ao pico de 18,11 na Grande São Paulo. Com esse desempenho, a trama conquistou sua segunda melhor sexta-feira desde o início de sua atual exibição.

A Record teve resultado favorável durante a manhã com o Fala Brasil. O telejornal registrou 2,92 pontos de média e conseguiu superar o Primeiro Impacto, do SBT. Com o resultado, a atração retomou a vice-liderança absoluta em sua faixa na Grande São Paulo. Por fim, Planeta Selvagem também conseguiu superar a RedeTV! durante sua faixa de transmissão. Sem Operação de Risco na programação, a atração da concorrente marcou 1,02 ponto de média e levou a melhor no confronto com o canal.