Reprodução/Internet Funcionários da Globo formalizaram uma queixa após crítica a Gil

Funcionários da Globo apresentaram uma queixa formal à direção da empresa e pediram providências contra Álvaro Pereira Júnior, repórter do Fantástico, após uma publicação contra Gil do Vigor. O jornalista chamou o economista de "falso acadêmico" e questionou trabalhos aceitos por ele em um evento da Sociedade Brasileira de Econometria (SBE). O comentário feito nas redes sociais foi posteriormente apagado.

Comentário de repórter do Fantástico provoca reação

A maioria dos profissionais que formalizou a reclamação trabalha na produção do Mais Você, onde Gil do Vigor comanda o quadro Tá Lascado e também substitui Ana Maria Braga em folgas e ausências. Os funcionários da emissora carioca alegaram que Pereira Júnior ofendeu publicamente um colega, conduta que, segundo eles, não seria permitida pelo código da. A informação é da Folha de S.Paulo.

A manifestação ocorreu depois que o participante do Mais Você comemorou nas redes sociais o aceite de dois artigos no evento da Sociedade Brasileira de Econometria. "Também conhecido como: nenhuma revista estrangeira aceitou meus artigos", disse o jornalista.

Gil do Vigor, que concluiu o doutorado em junho na Universidade da Califórnia em Davis, rebateu. "Questionar minha excelência como acadêmico por ter trabalhos aceitos em uma conferência brasileira, sendo ela extremamente relevante mundialmente, mostra sua falta de noção e de respeito."

Eliana, Juliette Freire e Luciano Huck manifestaram apoio público a Gil do Vigor. Nos bastidores, Ana Maria Braga também se solidarizou com o economista e ex-BBB da emissora. A comunicadora se queixou a diretores da emissora sobre a forma como Álvaro Pereira Júnior tratou o colega de trabalho. Procurada por telefone, a apresentadora preferiu não comentar a situação. Os funcionários da Globo que apresentaram a reclamação também afirmaram que Gil do Vigor mantém uma postura exemplar com os colegas.

Formado em química e jornalismo pela Universidade de São Paulo (USP), com especialização pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Álvaro Pereira Júnior trabalha na Globo desde 1995 e atualmente atua como repórter especial de ciência e tecnologia do Fantástico. Procurado pela Folha por e-mail e mensagens desde a semana passada, ele não respondeu. A emissora, conhecida por ser omissa com algumas denúncias internas, também não se manifestou para a publicação.