Reprodução/Internet Fantástico marcou 22,41 pontos durante sua cobertura eleitoral

César Tralli e Renata Lo Prete deram fôlego ao momento mais delicado da história do Fantástico no Ibope. Depois de 17 semanas consecutivas atrás dos serviços de streaming, o jornalístico da Globo retomou a liderança de audiência em sua faixa horária com a cobertura eleitoral capitaneada pela dupla, que emplacou ainda os melhores índices do programa nos últimos 4 anos -- justamente desde o segundo turno da eleição presidencial de 2022.

Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o Fantástico marcou 22,41 pontos de média ao longo de sua maratona, das 17h às 23h43. Com um pico de 30,32 pontos em seu melhor momento, durante o anúncio de que Lula não tinha mais chances de superar Flávio Bolsonaro no primeiro turno, o jornalístico aumentou a sua média em 49% na comparação com os quatro domingos anteriores.

Além do crescimento expressivo na comparação com os quatro domingos anteriores, a cobertura especial de César Tralli e Renata Lo Prete garantiu a sintonia de 37,32% dos televisores ligados na principal metrópole do país em sua faixa horária completa. A dupla, que escanteou Poliana Abritta e Maju Coutinho, se tornou a responsável por encerrar uma sequência de 17 derrotas seguidas do Fantástico, que finalmente retomou a liderança, desbancando os 14,29 dos streamings.

Outros destaques

Foi, além disso, o melhor desempenho de audiência do Show da Vida nos últimos 4 anos. O jornalístico danão tinha uma noite com tantos telespectadores na Grande São Paulo desde 30 de outubro de 2022, noite em que Lula superou Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais daquele ano. Naquele dia, a revista eletrônica conquistou 24,5 pontos de média, uma queda de 3,4 pontos na comparação com o primeiro turno, em que o noticioso pontuou 27,9.

Na Record, O Voto na Record terminou sua faixa à frente do SBT. A cobertura eleitoral marcou 5,57 pontos de média e alcançou pico de 6,42 em seu melhor momento. O resultado garantiu vantagem para a emissora diante da concorrente durante a transmissão.

Depois do Fantástico, o SP2 também apareceu entre os destaques da Globo. Exibido às 23h43, o telejornal marcou 10,92 pontos de média e superou os índices de todos os programas levados ao ar pelas emissoras adversárias naquele domingo.

No SBT, o Programa Silvio Santos terminou a noite na segunda colocação, mesmo diante da programação atípica provocada pela cobertura eleitoral. A atração registrou 5,48 pontos de média e preservou a vice-liderança em sua faixa.