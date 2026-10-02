Reprodução/Internet Avenida Brasil 2 permitirá anúncios com os personagens principais

A Globo mudou sua política comercial para Avenida Brasil 2 e já oferece ao mercado publicitário ações com Carminha e Tufão, vividos por Adriana Esteves e Murilo Benício. Os protagonistas poderão participar de propagandas ligadas à nova novela, algo vetado na produção original. A emissora pretende dar forte exposição comercial aos personagens, sobretudo nos primeiros meses da trama.

Globo muda política comercial

A área de marketing da Globo já discute possibilidades com patrocinadores fixos da faixa das nove. A questão financeira também faz parte do acordo para que os atores retomem seus personagens. Internamente, a meta é transformar Avenida Brasil 2 na novela de maior faturamento da emissora, acima do remake de Vale Tudo (2025). As informações são da Folha de S.Paulo.

A estratégia marca uma mudança em relação a Avenida Brasil (2012). Na época, a Globo vetou uma propaganda com Murilo Benício caracterizado como Tufão porque a ação não tinha autorização da emissora. Embora o ator usasse figurino diferente daquele exibido na novela, o roteiro do comercial aproveitava elementos e o contexto do personagem interpretado por ele na produção de João Emanuel Carneiro.

tem estreia prevista para 25 de janeiro de 2027, caso não ocorram alterações no cronograma. Ricardo Waddington comandará a direção da novela e foi contratado pela emissora especialmente para assumir a nova produção escrita por João Emanuel Carneiro. Adriana Esteves e Murilo Benício retornarão aos papéis de Carminha e Tufão, agora também disponíveis para ações com anunciantes.

A produção conta com a colaboração de Marcia Prates, Eliane Garcia, Marta Rangel, Paula Amaral e Vicent Villari. A novela tem direção geral de Henrique Sauer e direção de André Barros, Isabella Teixeira, Mayara Aguiar e Ricardo França. A produção é de Gustavo Rebelo e Bruna Ferreira; a produção executiva, de Lucas Zardo; e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim.

Na continuação da novela, a vida parece finalmente ter encontrado seu rumo: Tufão (Murilo Benício) se tornou um empresário ainda mais bem-sucedido, a família segue unida, e antigas feridas parecem adormecidas. Carminha (Adriana Esteves), afastada do convívio dos moradores da mansão, após cumprir pena na prisão, retorna aos olhos de todos como uma mulher transformada.