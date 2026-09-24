Reprodução/Internet Roque Santeiro voltará às tardes da Globo no dia 5 de outubro

Roque Santeiro (1985) voltará à programação da Globo no dia 5 de outubro, quando assumirá a faixa Edição Especial nas tardes da emissora. O clássico escrito por Dias Gomes (1922-1999) será exibido logo depois de Além do Tempo (2015). A nova reprise recoloca na TV aberta a história ambientada na fictícia Asa Branca, 26 anos depois da reexibição realizada no Vale a Pena Ver de Novo, em 2000.

A novela acompanha Roque, personagem de José Wilker (1944-2014), artesão de santos considerado morto e transformado em mártir popular pelos moradores de Asa Branca. A lenda criada em torno dele passa a movimentar a economia da cidade, atrair romeiros e sustentar interesses políticos, religiosos e comerciais.

Essa estrutura permanece intacta durante 17 anos, até o momento em que o homem dado como morto reaparece e coloca em risco os benefícios ligados à sua memória. A informação é do UOL.

Roque Santeiro ameaça interesses de Asa Branca

O retorno de Roque abala personagens influentes que construíram poder em torno do mito. Entre eles estão Sinhozinho Malta, vivido por Lima Duarte, padre Hipólito, interpretado por Paulo Gracindo (1911-1995), o prefeito Florindo Abelha, papel de Ary Fontoura, e Zé das Medalhas, personagem de Armando Bógus (1930-1993). A chegada do protagonista ameaça revelar a verdade para a população e desorganizar os interesses mantidos por diferentes figuras da cidade durante quase duas décadas.

Novela misturou romance e crítica social

Viúva Porcina, interpretada por Regina Duarte, também volta ao centro dos acontecimentos quando o verdadeiro Roque reaparece. A personagem mantém uma relação com Sinhozinho Malta e passa a integrar o triângulo amoroso provocado pela chegada do protagonista. O fazendeiro ficou conhecido pelo bordão "Tô certo ou tô errado?", repetido durante a novela. A relação entre os três ocupa parte central da história e se mistura às disputas provocadas pela possível destruição da lenda local.

Roque Santeiro reuniu humor, romance e crítica social em uma narrativa construída em torno dos interesses sustentados pelo mito do protagonista. Além da história principal, a novela apresentou diferentes núcleos e tramas paralelas em Asa Branca. Uma delas envolvia o mistério de um lobisomem que aterrorizava a cidade. A combinação dessas histórias ajudou a formar o universo fictício no qual personagens religiosos, políticos, comerciantes e moradores reagiam ao possível retorno daquele que acreditavam estar morto.

A produção teve uma cidade cenográfica construída em Guaratiba, no Rio de Janeiro, para representar Asa Branca. O cenário serviu como base para a comunidade, cuja economia depende da figura de Roque. Com a volta do artesão, o funcionamento daquele espaço passa a ser questionado. A trama coloca frente a frente a verdade sobre o protagonista e os benefícios obtidos por quem depende da permanência de sua imagem como mártir, motor econômico e símbolo religioso local.