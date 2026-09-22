Reprodução/Internet Se Liga, Brasil ficou em segundo lugar em São Paulo e no Rio

O Se Liga, Brasil conquistou um feito histórico na manhã desta segunda-feira (21). Pela primeira vez desde a sua estreia, no início de março, o jornalístico do SBT conseguiu ser vice-líder de audiência simultaneamente em São Paulo e no Rio de Janeiro, superando as atrações regionais da Record nas respectivas cidades. O noticioso comandado por Darlisson Dutra ainda igualou o melhor desempenho de sua história na capital paulista, ampliando a vantagem contra a concorrente.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o Se Liga, Brasil emplacou média de 2,60 pontos em sua faixa horária completa, das 6h às 8h30 da manhã, com um pico de 3,23 e participação de 12,91% entre os televisores ligados — foi o maior percentual de toda a programação do SBT ao longo do dia, superando outros programas da manhã e a faixa da madrugada.

Ao longo do horário do telejornal de Darlisson Dutra, aexibiu três edições do Balanço Geral Manhã e a versão matinal do Jornal da Record 24h. Os quatro foram superados pelo Se Liga, Brasil, que garantiu a vice-liderança de audiência em todos os confrontos com a programação da concorrente, incrementando sua média em 18% na comparação com as quatro segundas-feiras anteriores.

Outros destaques

No Rio de Janeiro, o jornalístico matinal doteve 1,27 ponto de média em sua faixa completa, das 6h às 8h30, com pico de 1,97 e participação de 6% entre as TVs ligadas. O Se Liga, Brasil também cresceu 18% na comparação com as quatro segundas-feiras anteriores e registrou 8% mais telespectadores que a Record, que transmitiu um programa concessionário, o boletim matinal do Jornal da Record 24h e duas edições do jornal local RJ no Ar.

Outros programas também apresentaram movimentações nos índices consolidados de segunda-feira. O Programa do Ratinho marcou 3,27 pontos em sua faixa completa e ficou atrás da Record nesse período. No confronto específico com A Fazenda 18 (2026), porém, a atração do SBT levou vantagem: anotou 4,64 pontos diante de 4,06 do reality show.

Por Você (2026), por sua vez, registrou 18,79 pontos e teve sua pior segunda-feira. A novela também terminou com audiência inferior à obtida pelo SP2. O Jornal da Band apresentou crescimento e alcançou média de 3,89 pontos. O desempenho colocou o telejornal em seu terceiro melhor resultado de 2026.