Reprodução/Internet Jornal da Record marcou 4,94 pontos com a sabatina de Caiado

Pouco competitivo nas pesquisas de intenção de votos, Ronaldo Caiado não despertou o interesse do eleitor nem mesmo na TV. A sabatina do Jornal da Record com o presidenciável foi responsável por um desastre na performance do principal noticioso da Record, que marcou seu pior ibope do semestre, não atingindo sequer 5 pontos de média sem arredondamento. Foi também a segunda menor audiência do noticioso em 2026, quando desconsideradas as edições de sábado.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que a edição de quinta (17) domarcou apenas 4,94 pontos de média, número que assegurou a sintonia de apenas 8,12% dos televisores ligados entre 19h45 e 21h16. A última vez em que o noticiário comandado por Eduardo Ribeiro e Mariana Godoy teve performance tão ruim foi na noite de 1º de janeiro, em que o noticioso pontuou 4,7.

Com um pico de 6,69 pontos em seu primeiro minuto, o Jornal da Record só não teve números ainda piores justamente por conta do Cidade Alerta SP, que teve a maior audiência da programação da Record ao longo do dia, com 6,63 pontos de média e pico de 7,22. Em seu momento de pior performance, às 20h10, o Jornal da Record pontuava apenas 4,42. Na comparação com as quatro quintas-feiras anteriores, o noticioso perdeu 27% de seus telespectadores em São Paulo.

Outros destaques

A performance atípica do noticiário provocou um efeito cascata nos demais programas do horário nobre da Record. A novela Iludida, com 4,63 de média, teve seu pior desempenho em uma quinta-feira. Reis, com 2,92 pontos, perdeu para o SBT e registrou sua segunda pior média da história, superando apenas o capítulo de 19 de junho, que marcou 1,7 ponto ao disputar com a Copa do Mundo. A Fazenda 18 (3,97) também perdeu para o SBT, anotando sua pior média da temporada.

Na Globo, Estrelas da Casa registrou 9,80 pontos e alcançou sua pior quinta-feira da temporada. O programa teve desempenho abaixo de seus resultados anteriores no mesmo dia da semana. Amor Valente, exibida pelo SBT, marcou 2,95 pontos e conquistou sua melhor quinta-feira.

A produção ainda conseguiu empatar durante dois minutos com Iludida, que terminou sua exibição com média de 4,63 pontos na Record na medição da Grande São Paulo. A Band também teve um resultado de destaque com o Brasil Urgente SP. O programa alcançou 3,00 pontos de média e chegou ao pico de 3,48, superando o SBT mais uma vez.

