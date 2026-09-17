Reprodução/Internet Mateus Solano explicou a ausência de Amor à Vida nas reprises

Mateus Solano revelou o motivo pelo qual Amor à Vida (2013) nunca ganhou uma reprise na TV aberta da Globo. Em entrevista ao Provoca, o ator afirmou que as falas problemáticas de Félix impedem o retorno da trama ao Vale a Pena Ver de Novo. Segundo o artista, comentários do personagem eram tratados de maneira diferente pelo público na época da exibição original.

A novela escrita por Walcyr Carrasco foi exibida originalmente entre 2013 e 2014 e marcou a carreira decom o vilão Félix. Atualmente, a produção está no ar no canal por assinatura Globoplay Novelas. Durante a conversa com Marcelo Tas, o ator afirmou que o folhetim já poderia ter retornado diversas vezes à programação vespertina da Globo, mas atribuiu sua ausência ao conteúdo de algumas cenas.

Mateus Solano aponta mudança na percepção do público

“Essa novela do Félix só não voltou inúmeras vezes no Vale a Pena Ver de Novo por causa dessas questões. Porque o que ele dizia era risível até 2014. Acho que em 2015 já não era mais”, comentou Mateus Solano. Na história, Félix protagonizava situações marcadas por preconceitos e mantinha um comportamento abusivo com subordinados, além de fazer comentários machistas e etaristas durante diferentes momentos do folhetim.

Entre os comportamentos citados, o personagem ofendia funcionários e chamava sua secretária de “cadela”. Mateus Solano relacionou a mudança na percepção sobre essas situações às transformações ocorridas na sociedade depois da exibição de Amor à Vida. Para o ator, conteúdos que anteriormente provocavam risadas passaram a ser questionados pelo público, o que teria criado um obstáculo para uma nova exibição da produção na televisão aberta.

“É impressionante o quanto a gente mudou nesse sentido. É um momento superimportante e válido que a gente está vivendo”, defendeu o ator. “Mesmo que você ache graça em uma piada que está se discutindo, que aquilo ali não é engraçado, você também não vai gostar de rir sozinho daquela piada”, disse.

Apesar das atitudes apresentadas durante boa parte da história, Félix passou por uma transformação ao longo de. O personagem deixou a posição de vilão e ganhou a simpatia do público ao abandonar suas maldades e demonstrar um lado afetuoso. A mudança conduziu o personagem de Mateus Solano a um desfecho ao lado de Niko, interpretado por Thiago Fragoso, na reta final da novela de Walcyr Carrasco. Félix e Niko também protagonizaram o primeiro beijo entre dois homens exibido em uma novela da Globo.