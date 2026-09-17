Mateus Solano revelou o motivo pelo qual Amor à Vida (2013) nunca ganhou uma reprise na TV aberta da Globo. Em entrevista ao Provoca, o ator afirmou que as falas problemáticas de Félix impedem o retorno da trama ao Vale a Pena Ver de Novo. Segundo o artista, comentários do personagem eram tratados de maneira diferente pelo público na época da exibição original.A novela escrita por Walcyr Carrasco foi exibida originalmente entre 2013 e 2014 e marcou a carreira de Mateus Solano com o vilão Félix. Atualmente, a produção está no ar no canal por assinatura Globoplay Novelas. Durante a conversa com Marcelo Tas, o ator afirmou que o folhetim já poderia ter retornado diversas vezes à programação vespertina da Globo, mas atribuiu sua ausência ao conteúdo de algumas cenas.“Essa novela do Félix só não voltou inúmeras vezes no Vale a Pena Ver de Novo por causa dessas questões. Porque o que ele dizia era risível até 2014. Acho que em 2015 já não era mais”, comentou Mateus Solano. Na história, Félix protagonizava situações marcadas por preconceitos e mantinha um comportamento abusivo com subordinados, além de fazer comentários machistas e etaristas durante diferentes momentos do folhetim.
Mateus Solano aponta mudança na percepção do público
Entre os comportamentos citados, o personagem ofendia funcionários e chamava sua secretária de “cadela”. Mateus Solano relacionou a mudança na percepção sobre essas situações às transformações ocorridas na sociedade depois da exibição de Amor à Vida. Para o ator, conteúdos que anteriormente provocavam risadas passaram a ser questionados pelo público, o que teria criado um obstáculo para uma nova exibição da produção na televisão aberta.“É impressionante o quanto a gente mudou nesse sentido. É um momento superimportante e válido que a gente está vivendo”, defendeu o ator. “Mesmo que você ache graça em uma piada que está se discutindo, que aquilo ali não é engraçado, você também não vai gostar de rir sozinho daquela piada”, disse.Apesar das atitudes apresentadas durante boa parte da história, Félix passou por uma transformação ao longo de Amor à Vida. O personagem deixou a posição de vilão e ganhou a simpatia do público ao abandonar suas maldades e demonstrar um lado afetuoso. A mudança conduziu o personagem de Mateus Solano a um desfecho ao lado de Niko, interpretado por Thiago Fragoso, na reta final da novela de Walcyr Carrasco. Félix e Niko também protagonizaram o primeiro beijo entre dois homens exibido em uma novela da Globo.