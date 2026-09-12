Reprodução/Internet Band repudiou publicamente a postura adotada por Rodrigo Bocardi

A Band repudiou publicamente a postura de Rodrigo Bocardi durante sua participação no Melhor da Tarde desta sexta-feira (11). Segundo a emissora, o jornalista havia recebido orientação para falar exclusivamente sobre o encerramento de seu vínculo com o SBT, mas descumpriu o acordo durante a entrevista. A participação ocorreu horas depois da oficialização de sua saída da antiga emissora e terminou com Leo Dias chamando um intervalo comercial.

Rodrigo Bocardi descumpriu orientação da Band

Em nota oficial, o canal afirmou que a direção conversou com Rodrigo Bocardi antes da entrevista e estabeleceu o assunto que deveria nortear a participação. “A Band repudia a postura dedurante a edição do Melhor da Tarde desta sexta-feira (11), quando o apresentador utilizou o espaço para abordar assuntos inadequados para o momento”, informou a empresa ao explicar o motivo de sua manifestação pública.

A emissora acrescentou que não havia autorizado uma conversa sobre outros temas durante o programa. “A entrevista deveria tratar única e exclusivamente de sua saída do SBT. Apesar da orientação, ele descumpriu o combinado". Durante a participação, Rodrigo Bocardi criticou a maneira como seu desligamento foi conduzido e voltou a negar as acusações de suposta extorsão relacionadas à Prefeitura de Embu das Artes, na Grande São Paulo.

Em determinado momento, o jornalista passou a abordar assuntos que não estavam previstos para a entrevista. Leo Dias interrompeu a fala e chamou o intervalo comercial do Melhor da Tarde. Posteriormente, adecidiu divulgar a nota para registrar sua discordância com o comportamento do convidado. O canal também ressaltou que mantém como princípio jornalístico a possibilidade de apresentar as versões das diferentes pessoas envolvidas nos acontecimentos abordados por seus programas.

“A emissora reforça seu compromisso com o jornalismo de credibilidade e com o direito de ouvir todos os lados envolvidos em uma história”, concluiu a Band. A participação aconteceu poucas horas depois de o SBT oficializar o encerramento da passagem de Rodrigo Bocardi pela emissora.

Segundo o canal, não foram encontrados “fatos ou provas” capazes de comprometer o comportamento e a idoneidade do jornalista. A parceria envolvendo a BocaTV, porém, já havia sido encerrada, e a empresa afirmou que aceitou a decisão do comunicador de romper completamente seu vínculo profissional com a rede.