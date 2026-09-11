Reprodução/Internet Sandra Annenberg recordou os atentados de 11 de Setembro de 2001

Sandra Annenberg relembrou nesta sexta-feira (11), quando os atentados de 11 de Setembro completam 25 anos, como viveu a cobertura jornalística dos ataques de 2001. Naquele período, a jornalista trabalhava como correspondente da Globo em Londres e acompanhou a mobilização internacional provocada pelas imagens vindas de Nova York. Nas redes sociais, a comunicadora contou que demorou a compreender a dimensão do acontecimento que acompanhava naquele momento.

Ao compartilhar registros da época, Sandra Annenberg recordou especialmente a reação provocada pelo segundo avião que atingiu as Torres Gêmeas. “Há 25 anos o mundo assistiu atônito aos ataques às Torres Gêmeas, em NY. Parecia um filme... de terror", contou a jornalista.

A comunicadora detalhou o susto que passou diante do acontecimento nos Estados Unidos. "Quando o segundo avião atingiu a segunda torre, pensamos que era ‘replay’... até entendermos que estávamos diante de um acontecimento que mudaria o curso da história”, escreveu.

Sandra Annenberg recorda apreensão em Londres

A jornalista também descreveu o clima vivido na capital britânica após os ataques nos Estados Unidos. Naquele momento, Londres passou a conviver com a possibilidade de também se tornar alvo de uma ação terrorista. Sandra trabalhava na cidade como correspondente internacional da Globo e acompanhava os desdobramentos do episódio fora dos Estados Unidos. “Eu era correspondente em Londres, que seria o próximo alvo dos terroristas”, afirmou ao recordar aquele período.

Diante dos acontecimentos, diferentes equipes internacionais da emissora foram mobilizadas para acompanhar as repercussões dos ataques.destacou que os escritórios da Globo fora do Brasil participaram do esforço de cobertura iniciado naquele 11 de setembro. A jornalista associou o episódio a uma mudança histórica que ultrapassou o impacto imediato das imagens exibidas pela televisão e alterou a percepção mundial sobre aquele começo de século.

“Naquele 11 de Setembro de 2001, todos os escritórios internacionais da TV Globo se mobilizaram para uma cobertura que nunca mais saiu do ar... Começava ali o século XXI e o planeta nunca mais seria o mesmo”, refletiu Sandra Annenberg. A publicação reuniu as lembranças profissionais da jornalista sobre a cobertura e o impacto causado pelas imagens que chegavam de Nova York quando ela trabalhava no escritório da emissora em Londres.