Reprodução/Internet Vera Holtz desistiu de retornar como Lucinda em Avenida Brasil 2

Vera Holtz não voltará ao papel de Lucinda na sequência de Avenida Brasil (2012), que a Globo prepara para janeiro de 2027. A atriz deixou o projeto por questões pessoais apresentadas nas últimas horas. Com a decisão, a personagem ficará fora da continuação escrita por João Emanuel Carneiro. A emissora pretendia contar com a artista e estava disposta a fazer concessões para viabilizar sua presença.

Ricardo Waddington já sabe da decisão e deverá recorrer apenas a referências a Lucinda na nova história. O diretor chegou a jantar com Vera Holtz para conversar sobre a produção. A agenda da atriz, marcada por compromissos no teatro, tornou suas aparições na televisão menos frequentes. Ela não atua em uma novela da Globo desde uma participação em Amor de Mãe (2019). A informação é da Folha de S.Paulo.

A sequência detem estreia prevista para 25 de janeiro de 2027. Ricardo Waddington, recontratado pela Globo especialmente para comandar a produção de João Emanuel Carneiro, assinará a direção. Murilo Benício, Letícia Isnard, Marcos Caruso, Eliane Giardini e Juliano Cazarré estão confirmados no elenco. Cauã Reymond também recebeu convite para reviver Jorginho, filho de Tufão, e aceitou retornar à história.

Continuação de Avenida Brasil

Além de Vera Holtz, Isis Valverde e Débora Nascimento não participarão da nova novela. Isis interpretou Suellen na produção original, enquanto Débora viveu Tessália. A segunda atriz assinou contrato para integrar Lá na Minha Terra, próxima trama das seis. Assim, a continuação terá parte dos personagens conhecidos do público, mas também registrará ausências entre os nomes que participaram de Avenida Brasil em 2012.

Passados 15 anos dos acontecimentos da primeira parte, Carminha (Adriana Esteves) decide deixar de vez a vida que levou no lixão, uma vez que vivia com a ajuda de sua mãe, Lucinda (Vera Holtz), que acabaria falecendo por conta da idade avançada. Carminha vê o caminho livre para voltar à mansão de Tufão (Murilo Benício) após Monalisa (Heloísa Périssé), sua atual esposa, morrer em um trágico acidente de circunstâncias misteriosas.

De volta à velha mansão da família Tufão, Carminha decide se reaproximar da filha, Agatha, que agora é modelo e tenta se resolver com a mãe, apesar de se odiarem no passado, já que a ex-vilã nunca demonstrou amor a ela. É por meio dela que a loira encontra uma maneira de tentar acertar as contas com todos, inclusive Tufão e Muricy.