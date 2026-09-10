Reprodução/Internet Nina de Pádua voltará às novelas da Globo depois de 21 anos

Nina de Pádua voltará às novelas da Globo depois de 21 anos afastada da emissora. A atriz fará uma participação especial em Quem Ama Cuida, trama das nove escrita por Walcyr Carrasco, como a juíza responsável pelo julgamento de Ademir, personagem de Dan Stulbach. Segundo a assessoria de imprensa do canal informou à CNN Brasil, a cena com a magistrada está prevista para ser exibida em 14 de setembro.

Nina de Pádua reencontra Walcyr Carrasco

O retorno também marca um reencontro profissional entree Walcyr Carrasco. O último trabalho da atriz em uma novela da Globo foi Alma Gêmea (2005), também escrita pelo autor. Mesmo distante do canal durante esse período, ela continuou trabalhando em produções de televisão. Nina esteve em Chamas da Vida (2008), Balacobaco (2012) e Os Dez Mandamentos (2016), atrações exibidas pela Record.

Na atual novela das nove, Nina de Pádua entrará em cena durante o julgamento de Ademir, advogado criminalista interpretado por Dan Stulbach. A participação terá relação direta com um dos conflitos centrais vividos pelo personagem. Influente e elitista, ele enfrenta uma crise em sua reputação pública e na vida pessoal depois que funcionárias apresentam uma denúncia de assédio sexual contra ele, situação que também afeta suas relações familiares e seu ambiente profissional.

História de Quem Ama Cuida

Ademir é pai de Pedro, personagem interpretado por Chay Suede, e casado com Dora, vivida por Mariana Ximenes. Controlador e de perfil abusivo, o advogado mantém uma postura conservadora dentro de casa e impede a mulher de trabalhar. O escândalo envolvendo as acusações feitas pelas funcionárias altera essa dinâmica e leva o personagem a um colapso. É nesse contexto que ocorrerá o julgamento conduzido pela juíza interpretada por Nina.

A história gira em torno de Adriana (Leticia Colin), uma fisioterapeuta que enfrenta uma grande tragédia. Após perder tudo em uma enchente e ficar viúva, ela é contratada para trabalhar para o milionário Arthur Brandão (Antonio Fagundes). Muito solitário, o empresário sofre com a família interesseira.

Uma amizade genuína surge entre Arthur e Adriana. Por isso, ele propõe se casar com a fisioterapeuta para que ela seja a única herdeira de seus bens. No entanto, na mesma noite em que se casa com a mocinha diante dos parentes, ele é misteriosamente assassinado.

A protagonista acaba presa, acusada pelo crime. Durante o período na cadeia, Adriana conta apenas com o apoio do advogado Pedro (Chay Suede). Anos depois, ela sai do presídio decidida a buscar vingança contra todos que a traíram e destruíram sua vida.