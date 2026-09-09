Reprodução/Internet Record ficou em terceiro lugar com Iludida e Reis na terça-feira

A Record sofreu uma derrota histórica no horário nobre nesta terça (8): pela primeira vez desde que a rede passou a exibir produções turcas na faixa das 21h, os dois horários de teledramaturgia noturna amargaram o terceiro lugar na Grande São Paulo. A novela Iludida e a reprise de Reis foram superadas pelo SBT, que foi a segunda escolha dos telespectadores entre 21h15 e 22h55, com a exibição do folhetim mexicano Amor Valente e de um jogo da Copa Sul-Americana.

Os índices consolidados de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que a Record iniciou sua sequência de derrotas para ocom Iludida. A trama, que já se tornou responsável pela pior performance da história das produções turcas das 21h, anotou média de 5,26 pontos das 21h15 às 22h17, contra 5,39 da concorrente, com os últimos minutos de Amor Valente e o início de Boca Juniors x São Paulo.

Na sequência, Reis também amargou a terceira colocação. Exibida das 22h17 às 22h55, a trama bíblica da Record cravou 3,96 pontos de média, número em linha com a sua performance nas quatro semanas anteriores. O, no entanto, ficou na vice-liderança graças ao bom desempenho da Copa Sul-Americana, que teve 5,49 pontos de média na faixa em que a novela esteve no ar.

Outros destaques

O SBT, por sua vez, assegurou o segundo lugar de audiência com os dois jogos de futebol transmitidos nesta terça. A vitória do Boca Juniors diante do São Paulo ficou na vice-liderança em sua faixa horária completa, das 21h22 às 23h33, com 6,06 de média e pico de 8,50. Durante a tarde, entre 15h43 e 18h, Real Madrid e Inter de Milão conquistaram 4,16 pontos de média na Champions League, com pico de 5,08, assegurando o segundo lugar durante 49 minutos.

No SBT, o telejornal Primeiro Impacto marcou 3,21 pontos e permaneceu na vice-liderança durante toda sua faixa, das 8h30 às 13h. Já Estrelas da Casa registrou 10,62 pontos e teve sua pior terça-feira até o momento.

Os números consideram os índices consolidados da Grande São Paulo, principal mercado usado como referência para a audiência da televisão brasileira. Na Band, A Prévia do MasterChef registrou apenas 0,13 ponto e terminou atrás da TV Cultura. O índice foi o menor da emissora no dia.

