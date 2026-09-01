Reprodução/Internet Carolina Cimenti recorda morte do pai há 30 anos

Carolina Cimenti, correspondente internacional da Globo em Nova York desde 2016, recordou nas redes sociais os 30 anos da morte do pai, Gianfranco Cimenti. A jornalista contou que tinha 18 anos quando enfrentou a perda, ocorrida na semana de seu aniversário, e afirmou que precisou virar adulta da noite para o dia. Na mesma época, sua avó morreu uma semana depois e a família descobriu uma situação de falência financeira.

Jornalista fala sobre saudade após três décadas

O relato foi publicado depois que a data inicialmente passou em meio à rotina corrida da correspondente. Carolina Cimenti explicou que o aniversário de morte ocorreu em 23 de agosto, mas a dimensão dos 30 anos sem o pai a atingiu posteriormente. "No último dia 23 foi o aniversário de 30 anos de morte do meu pai. 30 anos sem Gianfranco Cimenti. Confesso que a vida anda tão corrida que eu nem parei para pensar nisso", disse.

"Mas hoje esse aniversário de morte me atravessou e não deu para ignorar. Foi um luto muito difícil porque, logo depois de o meu pai morrer [na semana do meu aniversário de 18 anos], a gente ainda perdeu a minha avó — uma semana depois, e nos descobrimos financeiramente falidos. Não foi fácil", confidenciou a repórter.

A jornalista afirmou que ela e os familiares conseguiram atravessar aquele período, apesar das dificuldades. Para Carolina Cimenti, a morte de Gianfranco representou uma mudança repentina na passagem para a vida adulta. Três décadas depois, ela disse continuar pensando diariamente no pai. "Mas aos trancos e barrancos sobrevivemos", contou.

"30 anos atrás eu virei adulta da noite pro dia. E desde lá eu penso nesse veio todos os dias com uma saudade gigante. O que será que ele diria? Como ele reagiria? Que cara faria ao pegar a Frida no colo? Todos os dias. Há 30 anos. Eu amo ele à distância. Às vezes é bom parar para lembrar", afirmou.

encerrou o relato com uma reflexão sobre a própria idade. A jornalista da Globo afirmou que, em 2026, ficará mais velha do que o pai conseguiu ser. "Esse ano eu vou ficar mais velha do que meu pai jamais foi. É uma sensação muito estranha. E tudo que eu queria era exatamente o abraço dele, que congelado no tempo como vive dentro de mim, já é mais jovem que eu", concluiu.