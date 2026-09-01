Reprodução/Internet Luiz Antônio Silva morreu aos 63 anos nesta terça-feira (1º)

Luiz Antônio Silva, médico que participou por cerca de dez anos do DF1, morreu aos 63 anos na tarde desta terça-feira (1º), pouco mais de seis meses após receber o diagnóstico de câncer no cérebro. O profissional apresentava o quadro Pergunte ao Doutor no telejornal local da Globo Brasília. Diagnosticado em fevereiro, ele passou por cirurgia para retirada do tumor e continuou em tratamento contra a doença.

Segundo o G1, a cirurgia não conseguiu retirar completamente o tumor cerebral.seguiu em tratamento, mas a doença continuou avançando. Nos últimos meses, o pediatra permaneceu no mesmo hospital onde havia trabalhado como primeiro coordenador da ala de pediatria. Em junho, já debilitado, ele gravou um vídeo no qual falou sobre sua ligação com a instituição e sobre o momento que enfrentava durante o tratamento.

"Tudo que eu procurei aqui, achei. Nasci, cresci e, hoje, estou aqui na batalha, esperando para poder ver se dá para assistir ainda às crianças ou só acompanhá-las", declarou na ocasião. No mesmo vídeo, Vilci Nascimento, mulher do médico, contou que Luiz Antônio Silva havia recebido anteriormente um diagnóstico de câncer de próstata.

Vinte dias depois da cirurgia realizada naquele período, o pediatra apresentou comportamento apático. A mudança levou à realização de novos exames, que detectaram o tumor no cérebro. A partir da descoberta, ele passou pelo procedimento para retirada da lesão e permaneceu sob tratamento nos meses seguintes.

A Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, da qual o médico foi membro, divulgou uma nota de pesar após a morte. A entidade destacou o trabalho desenvolvido pelo profissional na assistência aos pacientes e também sua participação na formação de outros médicos. Silva manteve uma carreira ligada à pediatria e compartilhou parte de seus conhecimentos com o público da televisão por meio de sua participação recorrente no telejornal da Globo Brasília.

Médico ganhou projeção no DF1 durante pandemia

"Sua contribuição foi além da assistência médica: compartilhou conhecimento, experiências e ensinamentos, colaborando de forma significativa para a formação de novos médicos e deixando sua marca também nas novas gerações", disse a instituição.

Luiz Antônio Silva participou do DF1 por cerca de dez anos com o quadro Pergunte ao Doutor. Durante esse período, o pediatra respondia a questões relacionadas à saúde no telejornal local da Globo. Sua presença na televisão ganhou maior projeção durante a pandemia da Covid-19, quando passou a ter mais espaço para explicar aspectos da doença e apresentar ao público informações relacionadas às formas de prevenção contra o vírus.

