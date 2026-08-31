Reprodução/Internet Sabadão de Todos anunciou vice-liderança em seis capitais no ar

Auto-proclamado como sucessor de Silvio Santos (1930-2024), Renato Ambrósio interrompeu o Sabadão de Todos da última semana para festejar ao vivo uma "vice-liderança de audiência em 6 capitais". A afirmação, que causou estranheza nos telespectadores, não poderia ser mais enganosa: em São Paulo, a atração chegou a perder até para a RedeTV! e para a Cultura. Das 15 regiões do Painel Nacional de Televisão, o programa alcançou o segundo lugar em apenas uma.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o Sabadão de Todos teve média de 0,68 ponto, com um pico de 0,98 em seu primeiro minuto de exibição, logo depois do espaço destinado ao Horário Político. A atração da Band esteve mais próxima do traço total do ibope na principal metrópole do país do que da segunda (Record, 3,91 pontos) e terceira (SBT, 3,35) colocadas na faixa horária.

Sintonizado por apenas um em cada 100 televisores da principal metrópole do país entre 20h55 e 22h57,ficou em quarto lugar no seu horário completo, mas fez com que a Band empilhasse derrotas para canais pouco competitivos ao longo da exibição do Sabadão de Todos. Por 11 minutos, o Jornal da Cultura desbancou o programa de auditório. Às 22h44, a RedeTV! ultrapassou a atração e chegou a abrir uma vantagem de 302% em relação ao formato.

Outros destaques

A situação do Sabadão de Todos é pior quando levadas em consideração outras regiões do Painel Nacional de Televisão: em pleno Rio de Janeiro, a atração teve apenas 0,49 ponto de média -- pelos critérios matemáticos de arredondamento, o programa da Band não pontuou (teve 0 ponto) em sua faixa horária completa. A única cidade em que o programa teve performance relevante foi em Belém, cidade em que garantiu o segundo lugar por 2 minutos, com 0,97 de média.

O Viva a Noite bateu recorde de audiência ao marcar 4,27 pontos de média e alcançar pico de 5,33. Na Record, Vasco x Cruzeiro surpreendeu no horário nobre, anotou 4,05 pontos e assegurou a vice-liderança. Já o Caldeirão com Mion, exibido mais cedo, às 14h59, registrou 8,64 pontos e teve seu pior desempenho do ano.