Reprodução/Internet Globo adotou esquema rígido contra vazamentos de Avenida Brasil 2

A Globo adotou uma estratégia rígida para impedir vazamentos sobre a continuação de Avenida Brasil (2012), prevista para estrear em 2027. Nos bastidores, funcionários enfrentam até a possibilidade de demissão em caso de quebra de sigilo. O elenco também recebeu um alerta por e-mail. João Emanuel Carneiro voltará a assinar a história, planejada para suceder Quem Ama Cuida na faixa das 21h.

tenta preservar os detalhes da produção antes de seu anúncio oficial e, nos corredores, há relatos sobre possíveis desligamentos de integrantes das equipes que desrespeitarem o sigilo. A emissora ainda não confirmou publicamente a continuação da novela. A expectativa é que isso ocorra no Upfront 2027, marcado para outubro. A informação é do O Globo.

Parte do elenco original voltará aos mesmos papéis na nova história. Marcos Caruso, Letícia Isnard e Eliane Giardini estão confirmados como Leleco, Ivana e Muricy, respectivamente. Adriana Esteves também retornará como Carminha, enquanto Débora Falabella deve aparecer apenas em participações especiais. A produção ainda terá personagens inéditos interpretados por Drico Alves e Mel Maia. Jéssica Ellen também estará no elenco.

A continuação também contará com João Emanuel Carneiro e Ricardo Waddington, responsáveis pelo texto e pela direção artística da novela original. Desta vez, Henrique Sauer assumirá a direção geral, função exercida por Amora Mautner em Avenida Brasil. A diretora está atualmente à frente de Quem Ama Cuida, produção que antecede a nova história no principal horário de novelas da emissora.

Continuação de Avenida Brasil

Márcia Prates, que participou da equipe de autores da primeira versão, permanecerá entre os colaboradores de João Emanuel Carneiro. O grupo de roteiristas também terá Vincent Villari, Eliane Garcia, Marta Rangel e Paula Amaral. Apesar dos preparativos e dos nomes definidos para a produção, a Globo ainda mantém Avenida Brasil 2 sem anúncio oficial até a apresentação de sua programação de 2027.

Passados 15 anos dos acontecimentos da primeira parte, Carminha (Adriana Esteves) decide deixar de vez a vida que levou no lixão, uma vez que vivia com a ajuda de sua mãe, Lucinda (Vera Holtz), que acabaria falecendo por conta da idade avançada. Carminha vê o caminho livre para voltar à mansão de Tufão (Murilo Benício) após Monalisa (Heloísa Périssé), sua atual esposa, morrer em um trágico acidente de circunstâncias misteriosas.

De volta à velha mansão da família Tufão, Carminha decide se reaproximar da filha, Agatha, que agora é modelo e tenta se resolver com a mãe, apesar de se odiarem no passado, já que a ex-vilã nunca demonstrou amor a ela. É através dela que a loira encontra uma maneira de tentar acertar as contas com todos, inclusive Tufão e Muricy (Eliane Giardini), mas fica dividida entre dar início a um plano de vingança, assim como sua ex-inimiga, Rita (Débora Falabella), fez anteriormente para se aproximar da loira, e reconquistar tudo que perdeu, ou seguir um novo caminho e esclarecer as dívidas do passado.