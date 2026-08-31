Globo adotou esquema rígido contra vazamentos de Avenida Brasil 2
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Globo adotou esquema rígido contra vazamentos de Avenida Brasil 2

A Globo adotou uma estratégia rígida para impedir vazamentos sobre a continuação de Avenida Brasil (2012), prevista para estrear em 2027. Nos bastidores, funcionários enfrentam até a possibilidade de demissão em caso de quebra de sigilo. O elenco também recebeu um alerta por e-mail. João Emanuel Carneiro voltará a assinar a história, planejada para suceder Quem Ama Cuida na faixa das 21h.

A Globo tenta preservar os detalhes da produção antes de seu anúncio oficial e, nos corredores, há relatos sobre possíveis desligamentos de integrantes das equipes que desrespeitarem o sigilo. A emissora ainda não confirmou publicamente a continuação da novela. A expectativa é que isso ocorra no Upfront 2027, marcado para outubro. A informação é do O Globo. 

Parte do elenco original voltará aos mesmos papéis na nova história. Marcos Caruso, Letícia Isnard e Eliane Giardini estão confirmados como Leleco, Ivana e Muricy, respectivamente. Adriana Esteves também retornará como Carminha, enquanto Débora Falabella deve aparecer apenas em participações especiais. A produção ainda terá personagens inéditos interpretados por Drico Alves e Mel Maia. Jéssica Ellen também estará no elenco.

A continuação também contará com João Emanuel Carneiro e Ricardo Waddington, responsáveis pelo texto e pela direção artística da novela original. Desta vez, Henrique Sauer assumirá a direção geral, função exercida por Amora Mautner em Avenida Brasil. A diretora está atualmente à frente de Quem Ama Cuida, produção que antecede a nova história no principal horário de novelas da emissora.

Márcia Prates, que participou da equipe de autores da primeira versão, permanecerá entre os colaboradores de João Emanuel Carneiro. O grupo de roteiristas também terá Vincent Villari, Eliane Garcia, Marta Rangel e Paula Amaral. Apesar dos preparativos e dos nomes definidos para a produção, a Globo ainda mantém Avenida Brasil 2 sem anúncio oficial até a apresentação de sua programação de 2027.

Continuação de Avenida Brasil

Passados 15 anos dos acontecimentos da primeira parte, Carminha (Adriana Esteves) decide deixar de vez a vida que levou no lixão, uma vez que vivia com a ajuda de sua mãe, Lucinda (Vera Holtz), que acabaria falecendo por conta da idade avançada. Carminha vê o caminho livre para voltar à mansão de Tufão (Murilo Benício) após Monalisa (Heloísa Périssé), sua atual esposa, morrer em um trágico acidente de circunstâncias misteriosas.

De volta à velha mansão da família Tufão, Carminha decide se reaproximar da filha, Agatha, que agora é modelo e tenta se resolver com a mãe, apesar de se odiarem no passado, já que a ex-vilã nunca demonstrou amor a ela. É através dela que a loira encontra uma maneira de tentar acertar as contas com todos, inclusive Tufão e Muricy (Eliane Giardini), mas fica dividida entre dar início a um plano de vingança, assim como sua ex-inimiga, Rita (Débora Falabella), fez anteriormente para se aproximar da loira, e reconquistar tudo que perdeu, ou seguir um novo caminho e esclarecer as dívidas do passado.

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