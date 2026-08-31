Reprodução/Internet Fala Brasil passou uma semana inteira sem conseguir superar o SBT

O Fala Brasil enfrenta uma das piores fases de sua história no quesito audiência: o jornalístico da Record, que chegou a ser líder em sua faixa horária, completou uma semana completa sem conseguir superar o SBT, amargando a terceira colocação de audiência na Grande São Paulo. Atrás do Primeiro Impacto em 5 das 6 edições desde 21 de agosto, o noticiário não tinha uma sequência tão longa de derrotas na principal metrópole do país há 6 anos, desde o início de 2020.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que a edição de sexta (28) do Fala Brasil marcou apenas 2,34 pontos de média em sua faixa horária completa, das 8h40 às 9h50, número suficiente para assegurar a preferência de 9,64% das TVs ligadas na região. O SBT, com o Primeiro Impacto, conquistou 7% mais telespectadores que o telejornal da Record.

Nenhum outro programa matinal daestá tão frágil quanto o Fala Brasil: considerando os cinco dias úteis da semana passada, entre 24 e 28 de agosto, as manchetes do jornalístico foram a única atração que não conseguiu superar o SBT em nenhuma ocasião. A segunda hora do Balanço Geral Manhã, das 6h às 7h, foi vice-líder durante toda a semana, assim como a edição exibida das 7h03 às 7h30. A versão local, das 7h30 às 8h40, ficou em terceiro lugar em três ocasiões.

Outros destaques

Constantemente apontado como maior problema da faixa matinal da emissora, o Hoje em Dia também não vive um bom momento: a revista eletrônica só venceu o Primeiro Impacto na quinta-feira (27), por uma diferença de cinco centésimos -- o placar foi de 2,89 a 2,84 pontos. Na sexta-feira, a atração retomou o bronze no pódio de sua faixa horária, sendo superada pelo SBT por apenas um centésimo de diferença, por 2,93 a 2,94 pontos de média.

Fora da programação matinal, a Entrevista com os Candidatos foi o programa mais assistido do dia e alcançou pico de 26,01 pontos. Já o SBT Cidades marcou 2,62 pontos e voltou a ocupar a quarta colocação em sua faixa completa, das 18h15 às 19h45. Na Band, Guerra das Rosas registrou média de 0,90 ponto e perdeu 36% de seu público sem receber a audiência do Jornal da Band.