Reprodução/Internet Celso Portiolli superou Eliana durante 14 minutos neste domingo

O maior pesadelo dos executivos da Globo na atualidade tem nome e sobrenome: estamos falando de Celso Portiolli. Sob seu comando, o Domingo Legal virou uma espécie de exterminador das mais diversas atrações do maior canal do país para a faixa das 14h. O programa do SBT se tornou responsável pela saída de nomes de peso da rival do confronto com o formato. Estrelas como Luciano Huck, Ivete Sangalo e Fernanda Gentil fracassaram ao tentar frear o apresentador.

Desde março, a missão de barrar Celso Portiolli passou a ser de Eliana. O Em Família, no entanto, acabou se firmando como mais um problema para a Globo: a primeira atração autoral da apresentadora desde que foi contratada pela emissora, em junho de 2024, acumulou problemas desde a sua pré-produção, não foi bem recebida pelo mercado publicitário e sequer teve a confiança da cúpula da rede, que já promoveu várias mudanças no horário e no formato da atração.

A situação do programa, porém, não melhorou com as interferências e reformulações: os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que o Em Família com Eliana sofreu a sua maior derrota para o SBT neste domingo (29). O formato foi superado pelo Domingo Legal durante 14 minutos (e empatou em outros 42), com Celso Portiolli chegando a emplacar 5% mais telespectadores que a rival.

Outros destaques

Até então, a maior vitória de Celso Portiolli diante de Eliana era de 8 minutos não consecutivos, obtidos em 2 de agosto. Apesar do novo patamar histórico de derrotas para o SBT, o Em Família seguiu em primeiro lugar em sua faixa horária completa, das 14h27 às 15h29: a atração registrou 7,31 pontos de média, ante 7,03 obtidos pelo Domingo Legal no confronto direto. O pico do programa, de 9,70 pontos, foi obtido em seu primeiro minuto de exibição.

O Domingo Espetacular registrou 6,80 pontos, recuperou a vice-liderança e foi a atração mais assistida fora da Globo. Já o Fantástico marcou 16,00 pontos e, pela 13ª semana consecutiva, não conseguiu liderar sua faixa horária. Na RedeTV!, nenhuma atração exibida durante o dia atingiu ao menos 0,50 ponto de média.