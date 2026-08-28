Reprodução/Internet Angelynn Mock admitiu perante a Justiça ter matado a própria mãe

Angelynn Mock admitiu perante a Justiça ter matado a própria mãe, Anita Avers (1945-2025), em Wichita, no Kansas, nos Estados Unidos. A ex-jornalista reconheceu a responsabilidade pelo crime na sexta-feira (21), diante da juíza Faith Johnson, do Tribunal Distrital. O episódio ocorreu no Halloween de 2025, e a sentença será definida em uma audiência marcada para 5 de outubro.

Angelynn Mock foi encontrada coberta de sangue

Segundo informações confirmadas pelo Ministério Público do Condado de Sedgwick à imprensa local, policiais foram chamados pouco antes das 8h de 31 de outubro para atender a uma denúncia de ataque com arma branca. Ao chegarem à residência, encontraram Angelynn Mock do lado de fora, machucada e coberta de sangue. Dentro do imóvel, os agentes localizaram Anita inconsciente sobre uma cama, com diversos ferimentos provocados por uma faca.

A idosa recebeu atendimento e foi encaminhada a um hospital, mas morreu em consequência das lesões. Angelynn Mock também precisou de cuidados médicos antes de ser detida pelas autoridades. Moradores da região forneceram informações sobre os momentos posteriores ao ataque. Uma testemunha relatou ter visto a ex-jornalista deixar a residência aparentemente desorientada e procurar ajuda perto de um veículo da família, com sangue nas mãos e em outras partes do corpo.

Durante o atendimento prestado pelos socorristas, a ex-apresentadora da Fox teria afirmado que “precisava se salvar”. A declaração passou a fazer parte da investigação sobre a morte de Anita. O caso ganhou repercussão nos Estados Unidos após a prisão da ex-profissional de televisão e voltou aos holofotes depois que ela reconheceu judicialmente sua responsabilidade pelo crime, etapa que antecede agora a definição da pena pelo Tribunal Distrital.

Barry Avers, padrasto da apresentadora, disse à emissora KAKE-TV que Mock tinha diagnóstico de transtorno mental e sofria com delírios e depressão. Ele relatou que ela tomava medicação, embora não soubesse qual, e afirmou que não a considerava violenta. Segundo o relato do homem, Mock tinha episódios em que dizia que pessoas ao redor eram "robôs" e "não eram reais".

A carreira de Angelynn também chamou atenção depois do caso. Ela trabalhou na Fox 2, de St. Louis, entre 2011 e 2015, período em que exerceu as funções de repórter e apresentadora. Posteriormente, deixou o jornalismo e passou a trabalhar nos setores de vendas e tecnologia, conforme informações disponíveis em seu perfil profissional no LinkedIn.