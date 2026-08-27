Reprodução/Internet Renan Santos citou Deolane Bezerra durante entrevista na Globo

Deolane Bezerra virou motivo de confronto após a sabatina de Renan Santos (Missão), candidato à Presidência da República, exibida pela Globo na quarta-feira (26). Durante a entrevista de Renata Vasconcellos e César Tralli, o político citou a influenciadora ao defender propostas de segurança pública e a associou ao PCC. Daniele Bezerra, irmã de Deolane, reagiu nas redes sociais e acusou o presidenciável de oportunismo eleitoral.

Irmã de Deolane Bezerra reage a Renan Santos

A declaração deapresentou como fato uma suposta ligação de Deolane Bezerra com a facção criminosa, embora a investigação mencionada ainda esteja em curso e não exista condenação definitiva. Diante da repercussão, Daniele afirmou que a irmã poderá ser usada durante a campanha como instrumento para produzir frases de impacto e conteúdos de grande circulação nas redes sociais nos próximos meses da disputa presidencial.

“Ontem, em uma entrevista de um candidato à Presidência da República em rede nacional, em meio a tantos assuntos importantes para o futuro do Brasil, o nome escolhido para exemplificar o crime organizado foi o da minha irmã”, iniciou Daniele. A advogada criticou a escolha feita pelo candidato durante a entrevista e questionou o uso do caso de Deolane Bezerra no debate sobre segurança pública nacional.

Na avaliação de Daniele, políticos poderão recorrer ao nome da influenciadora para obter repercussão durante a campanha eleitoral. “Deolane será usada como boneco de esporro sempre que alguém quiser uma frase de impacto”, cravou. Além de apontar uma tentativa de gerar engajamento, a advogada ressaltou que sua irmã não deve ser tratada apenas como personagem de uma disputa política e destacou seus direitos durante o processo judicial.

Daniele também contestou qualquer conclusão antecipada sobre as acusações investigadas. “Ela está sendo acusada. Não foi condenada. Uma prisão cautelar não transforma acusação em sentença e investigação não é sinônimo de culpa”, pontuou. A manifestação ocorreu depois de Renan Santos mencionar Deolane ao apresentar propostas mais rígidas para enfrentar o crime organizado durante a sabatina presidencial transmitida em rede nacional pela Globo na noite de quarta-feira.

Ao concluir a manifestação, Daniele Bezerra afirmou que a defesa continuará respondendo às acusações pelos meios judiciais. Segundo ela, provas e documentos serão apresentados nos processos, em contraposição ao julgamento realizado nas redes sociais. “O tempo da política passa, mas o mal que vocês estão fazendo talvez não!”, finalizou Daniele.