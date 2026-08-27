Reprodução/Internet Globo perdeu 18% do público das sabatinas em três noites seguidas

O público da Grande São Paulo não está interessado pela campanha eleitoral de 2026 -- ao menos é o que dizem os números da audiência televisiva da principal metrópole do país. Depois do ibope insatisfatório dos primeiros debates feitos pela Band, as tradicionais sabatinas da Globo com os presidenciáveis também não empolgaram os moradores da região. Já são 3 dias em queda livre, com expectativa de que os números melhorem com as entrevistas de Lula e Flávio Bolsonaro.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que o especial Entrevista com os Candidatos já perdeu 18% de seus telespectadores desde a noite de estreia, na última segunda (24). A melhor performance das entrevistas da Globo até aqui foi obtida por Romeu Zema, que conquistou 24,24 pontos de média no primeiro dia do especial comandado por César Tralli e Renata Vasconcellos.

Zema, que não está entre os candidatos com maior percentual de intenção de voto nas pesquisas eleitorais, foi assistido por 37,31% dos televisores que estavam ligados na principal metrópole do país na noite de segunda-feira. Na terça (25), Ronaldo Caiado derrubou o ibope das sabatinas da Globo para 21,67 pontos, com share (que é o percentual de TVs sintonizadas na atração) de 34,90%. Na quarta (26), Renan Santos pontuou 19,80, com a sintonia de 32,08% dos domicílios.

Outros destaques:



No Rio de Janeiro, que é a segunda região mais representativa para o Painel Nacional de Televisão, o placar do Entrevista com os Candidatos é diferente: o maior público das sabatinas também foi de Romeu Zema, com 26,26 pontos de média e 38,07% de share. O segundo lugar, no entanto, pertence aos 25,95 registrados por Renan Santos, que arrematou um share de 38,15%. Ronaldo Caiado é o lanterninha da capital fluminense, com média de 25,34 e 37,78% das TVs ligadas.

Além da cobertura eleitoral, outros programas apresentaram movimentações nos índices consolidados. O Brasil Urgente marcou 2,58 pontos, assegurou a terceira colocação em sua faixa e teve público 19% superior ao SBT.

Na Record, Iludida cresceu em seu segundo capítulo, anotou 5,97 pontos de média e atingiu pico de 7,06. A História de Joana, por sua vez, chegou aos 3,93 pontos e obteve seu melhor resultado em dois meses. A História de Joana também alcançou a vice-liderança durante dois minutos de sua faixa de exibição.