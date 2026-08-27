Casimiro Miguel avaliou o mercado de mídia esportiva e defendeu que cada canal seja analisado a partir de sua própria proposta. Em um corte de live que viralizou nesta semana, o streamer citou a GE TV e afirmou que outros veículos não devem ser medidos pela fórmula da CazéTV. Para ele, parte do público tenta encaixar produções diferentes na mesma categoria.O apresentador também afirmou que existe uma "má vontade" em algumas avaliações sobre seu canal. "Eu acho que tem uma má vontade das pessoas também de voltar a falar, botar tudo numa caixa só. Tipo: 'Ah, CazéTV só tem sacanagem'. Não é verdade. Tem boas coisas na CazéTV. 'Ah, a Globo não tem nada divertido, nada'. Não é verdade. A ESPN não tem nada? Tem também", disse o empresário.
Casimiro Miguel diferencia CazéTV e GE TV
Ao citar Jorge Iggor, Bruno Formiga e Luana Maluf, Casimiro Miguel disse que os profissionais apresentam um perfil diferente daquele adotado pela CazéTV. "Eles não são o perfil que é o perfil da CazéTV. Eles são excelentes. Só que eles são mais, não vou dizer tradicionais, mas é um outro tipo de produto. Então não adianta você colocar na mesma caixa a GE TV, a CazéTV ou qualquer outro canal", declarou o comunicador.Casimiro Miguel também rejeitou a ideia de que o canal digital da Globo tente copiar seu projeto. Para o comunicador do canal digital, empresas observam a comunicação da CazéTV com o público jovem e adotam alguns elementos dessa linguagem. "As empresas olham para o jeito que a CazéTV faz e falam: 'Ó, eu quero me comunicar com o jovem. Como eu consigo fazer? Eu vou tentar fazer o que esses caras fazem'. E aí, às vezes, fica uma m*rda", afirmou o empresário.O streamer ponderou, porém, que os profissionais da GE TV não estariam tentando transformar o canal em uma cópia da concorrente. "Eles não estão tentando fazer um bagulho palhaçada. Acho que no início aconteceu ali uma parada de forçação e que rapidamente acabou, só que a galera cobra, tipo assim: 'Ah, olha eles tentando'. Eles não estão tentando, eles estão fazendo um bagulho na moral", finalizou o apresentador da CazéTV.