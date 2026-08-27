Reprodução/Internet Casimiro Miguel rejeitou comparações diretas entre GE TV e CazéTV

Casimiro Miguel avaliou o mercado de mídia esportiva e defendeu que cada canal seja analisado a partir de sua própria proposta. Em um corte de live que viralizou nesta semana, o streamer citou a GE TV e afirmou que outros veículos não devem ser medidos pela fórmula da CazéTV. Para ele, parte do público tenta encaixar produções diferentes na mesma categoria.

Casimiro Miguel diferencia CazéTV e GE TV

O apresentador também afirmou que existe uma "má vontade" em algumas avaliações sobre seu canal. "Eu acho que tem uma má vontade das pessoas também de voltar a falar, botar tudo numa caixa só. Tipo: 'Ah, CazéTV só tem sacanagem'. Não é verdade. Tem boas coisas na CazéTV. 'Ah, a Globo não tem nada divertido, nada'. Não é verdade. A ESPN não tem nada? Tem também", disse o empresário.

Ao citar Jorge Iggor, Bruno Formiga e Luana Maluf, Casimiro Miguel disse que os profissionais apresentam um perfil diferente daquele adotado pela CazéTV. "Eles não são o perfil que é o perfil da CazéTV. Eles são excelentes. Só que eles são mais, não vou dizer tradicionais, mas é um outro tipo de produto. Então não adianta você colocar na mesma caixa a GE TV, a CazéTV ou qualquer outro canal", declarou o comunicador.

Casimiro Miguel também rejeitou a ideia de que o canal digital da Globo tente copiar seu projeto. Para o comunicador do canal digital, empresas observam a comunicação da CazéTV com o público jovem e adotam alguns elementos dessa linguagem. "As empresas olham para o jeito que afaz e falam: 'Ó, eu quero me comunicar com o jovem. Como eu consigo fazer? Eu vou tentar fazer o que esses caras fazem'. E aí, às vezes, fica uma m*rda", afirmou o empresário.

O streamer ponderou, porém, que os profissionais da GE TV não estariam tentando transformar o canal em uma cópia da concorrente. "Eles não estão tentando fazer um bagulho palhaçada. Acho que no início aconteceu ali uma parada de forçação e que rapidamente acabou, só que a galera cobra, tipo assim: 'Ah, olha eles tentando'. Eles não estão tentando, eles estão fazendo um bagulho na moral", finalizou o apresentador da CazéTV.