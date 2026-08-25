Reprodução/Internet Klebber Toledo celebra nova fase como pai de Clara

Klebber Toledo contou que ganhou um novo título desde o nascimento de Clara, sua primeira filha com Camila Queiroz, em dezembro de 2025. Durante participação no Sem Censura, o ator revelou que já é reconhecido como o pai da Clara e comemorou a mudança. Ele afirmou que considera motivo de orgulho ser identificado pela paternidade e que tem ouvido o apelido frequentemente.

“Esse título é bom demais. Quando esquecerem o Klebber Toledo e me chamarem de 'pai da Clara' vai ser um orgulho. Tenho escutado sem parar: 'Ah, lá o pai da Clara vindo'. E eu adoro”, disse ele. O artista também comentou como pretende acompanhar o crescimento da menina depois de Cissa Guimarães observar que a criança, futuramente, passará menos tempo ao lado dos pais.

Klebber Toledo relembra primeiro encontro com Camila Queiroz

“Vamos aproveitar as fases e deixar ela ser livre. Quando tiver que voar, vai voar”, afirmou. Além da paternidade,relembrou no programa o início de seu relacionamento com Camila Queiroz. Os atores se aproximaram durante Êta Mundo Bom! (2016), novela das seis da Globo. Antes de trabalharem juntos no folhetim, porém, os dois já haviam se encontrado em uma edição do Criança Esperança.

Naquele período, Klebber estava no elenco de Império (2014) e Camila trabalhava em Verdades Secretas (2015), sua estreia na televisão. O ator contou que sabia que os dois fariam posteriormente a mesma novela e aproveitou o encontro para desejar sorte à colega. Segundo ele, sua orientação naquele momento foi para que Camila mantivesse a concentração no trabalho que ainda estava concluindo antes de começar outro projeto.

“Eu estava em Império e ela em Verdades Secretas... Conheci a Camila no mesão do Criança Esperança, já sabia que a gente ia trabalhar juntos e desejei boa sorte. Falei: 'Foca agora no que você está terminando, que era um projeto muito intenso. Termina focada e depois se joga lá'. Ela estava no primeiro trabalho dela”, relembrou Klebber Toledo durante a entrevista.

Apesar da convivência posterior em Êta Mundo Bom!, o interesse amoroso não surgiu imediatamente. “A gente começou a se relacionar mesmo quando estava no último mês da novela. A gente não teve a identificação imediata. Éramos colegas ótimos...”, contou o artista.

afirmou que Camila namorava quando eles começaram a trabalhar juntos e que ele próprio atravessava outro momento pessoal. “Respeito muito meus parceiros de cena. Ela namorava e eu estava em outro momento de vida. Ela começando e eu estava ali há dez anos. Via que certa pessoa precisava de certos conselhos: 'Faz assim ou cuidado com o empresário tal'”, explicou.