Taís Araujo fará uma participação especial na reta final de A Nobreza do Amor como Menemi, rainha de Zinga e nova aliada de Alika/Lúcia (Duda Santos). A personagem ajudará a princesa na missão de recuperar o trono de Batanga das mãos de Jendal (Lázaro Ramos). Antes mesmo de aparecer na novela das seis da Globo, a soberana interferirá nos planos dos aliados por meio de uma carta.No capítulo previsto para o próximo dia 29, José (Bukassa Kabengele) entregará a Omar (Rodrigo Simas) uma mensagem enviada pela rainha. O conteúdo abrirá uma nova possibilidade para o grupo que pretende derrubar Jendal. Após conhecer a decisão da soberana, o turco anunciará que o apoio de Menemi permitirá o retorno a Batanga. A informação é do Notícias da TV.A chegada da personagem não acontecerá sem preparação no enredo. Desde que Omar começou a desenvolver um plano para retirar o tirano do poder, Zinga e sua governante passaram a ser mencionados pelos personagens. O país africano faz fronteira com Batanga e poderá fornecer o suporte necessário à princesa. Dessa forma, Menemi deixará de ser apenas uma referência nas conversas para assumir participação direta na disputa pelo trono.
Taís Araujo ajudará Alika a recuperar Batanga
O apoio chegará em um momento de conflito pessoal para Alika. A protagonista estará dividida entre permanecer no Brasil ao lado de Tonho (Ronald Sotto) e cumprir a responsabilidade que mantém com o povo de Batanga. Pouco antes, ela descobrirá que Jendal se casou com Binta (Lesliana Pereira), informação que também modificará sua situação amorosa e deixará o caminho livre para oficializar a relação com o sertanejo.Alika e Tonho comemorarão a possibilidade de permanecer juntos e chegarão a marcar a data do casamento. Entretanto, a princesa deixará claro que imagina a continuidade dessa relação em Batanga. Quando falar sobre a mudança para o reino africano, o mocinho demonstrará hesitação. Nesse contexto, a mensagem enviada por Menemi transformará a retomada do trono, até então tratada como uma missão da protagonista, em uma possibilidade concreta para seus aliados.Menemi será mais do que uma simpatizante da luta de Alika. A rainha de Zinga terá participação importante na estratégia para devolver o comando de Batanga à princesa e enfrentar Jendal. A personagem de Taís Araujo será apresentada como uma governante justa, sábia, corajosa e admirada por seu povo. As cenas da atriz estão previstas para começar a ser exibidas pela Globo durante o mês de setembro.
Taís Araujo enfrentará Lázaro Ramos na novela
A participação também criará uma situação particular nos bastidores de A Nobreza do Amor. Taís Araujo terá como adversário na ficção justamente Lázaro Ramos, com quem é casada fora das telas. Menemi apoiará a ofensiva contra Jendal, vilão interpretado pelo ator e responsável por ocupar o poder em Batanga. Assim, os dois estarão em lados opostos da disputa que movimentará os capítulos finais da novela.Com o apoio da rainha, Alika ganhará uma aliada para tentar cumprir sua responsabilidade com Batanga, justamente quando planeja o casamento com Tonho. A carta entregue por José a Omar será o primeiro movimento efetivo de Menemi na história, antes de sua aparição presencial. Posteriormente, Taís Araujo entrará em cena como a governante de Zinga e participará diretamente da mobilização destinada a recuperar o reino controlado por Jendal.