Reprodução/Internet Taís Araujo fará participação especial em A Nobreza do Amor

Taís Araujo fará uma participação especial na reta final de A Nobreza do Amor como Menemi, rainha de Zinga e nova aliada de Alika/Lúcia (Duda Santos). A personagem ajudará a princesa na missão de recuperar o trono de Batanga das mãos de Jendal (Lázaro Ramos). Antes mesmo de aparecer na novela das seis da Globo, a soberana interferirá nos planos dos aliados por meio de uma carta.

No capítulo previsto para o próximo dia 29, José (Bukassa Kabengele) entregará a Omar (Rodrigo Simas) uma mensagem enviada pela rainha. O conteúdo abrirá uma nova possibilidade para o grupo que pretende derrubar Jendal. Após conhecer a decisão da soberana, o turco anunciará que o apoio de Menemi permitirá o retorno a Batanga. A informação é do Notícias da TV.

Taís Araujo ajudará Alika a recuperar Batanga

A chegada da personagem não acontecerá sem preparação no enredo. Desde que Omar começou a desenvolver um plano para retirar o tirano do poder, Zinga e sua governante passaram a ser mencionados pelos personagens. O país africano faz fronteira com Batanga e poderá fornecer o suporte necessário à princesa. Dessa forma, Menemi deixará de ser apenas uma referência nas conversas para assumir participação direta na disputa pelo trono.

O apoio chegará em um momento de conflito pessoal para Alika. A protagonista estará dividida entre permanecer no Brasil ao lado de Tonho (Ronald Sotto) e cumprir a responsabilidade que mantém com o povo de Batanga. Pouco antes, ela descobrirá que Jendal se casou com Binta (Lesliana Pereira), informação que também modificará sua situação amorosa e deixará o caminho livre para oficializar a relação com o sertanejo.

Alika e Tonho comemorarão a possibilidade de permanecer juntos e chegarão a marcar a data do casamento. Entretanto, a princesa deixará claro que imagina a continuidade dessa relação em Batanga. Quando falar sobre a mudança para o reino africano, o mocinho demonstrará hesitação. Nesse contexto, a mensagem enviada por Menemi transformará a retomada do trono, até então tratada como uma missão da protagonista, em uma possibilidade concreta para seus aliados.

Taís Araujo enfrentará Lázaro Ramos na novela

Menemi será mais do que uma simpatizante da luta de Alika. A rainha de Zinga terá participação importante na estratégia para devolver o comando de Batanga à princesa e enfrentar Jendal. A personagem de Taís Araujo será apresentada como uma governante justa, sábia, corajosa e admirada por seu povo. As cenas da atriz estão previstas para começar a ser exibidas pela Globo durante o mês de setembro.

A participação também criará uma situação particular nos bastidores de A Nobreza do Amor. Taís Araujo terá como adversário na ficção justamente Lázaro Ramos, com quem é casada fora das telas. Menemi apoiará a ofensiva contra Jendal, vilão interpretado pelo ator e responsável por ocupar o poder em Batanga. Assim, os dois estarão em lados opostos da disputa que movimentará os capítulos finais da novela.

Com o apoio da rainha, Alika ganhará uma aliada para tentar cumprir sua responsabilidade com Batanga, justamente quando planeja o casamento com Tonho. A carta entregue por José a Omar será o primeiro movimento efetivo de Menemi na história, antes de sua aparição presencial. Posteriormente, Taís Araujo entrará em cena como a governante de Zinga e participará diretamente da mobilização destinada a recuperar o reino controlado por Jendal.