Reprodução/Internet Globo apresentou proposta à Conmebol por jogos da Libertadores

A Globo formalizou à Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) uma proposta para adquirir cerca de 70 jogos da Copa Libertadores entre 2027 e 2030 para o SporTV . As negociações avançaram e há otimismo entre as partes para um acordo. O canal esportivo do grupo não transmite o torneio continental desde 2020. As partidas oferecidas no novo pacote estão no mercado desde o fim de 2025.

De acordo com a Folha de S.Paulo, a Paramount tinha um acordo encaminhado para comprar os jogos em maio. Os problemas ligados à fusão da empresa da Skydance com a Warner Bros. Discovery, porém, atrapalharam o negócio e deixaram o pacote novamente indefinido. Com isso, aapresentou sua proposta à Conmebol e entrou na disputa pelos direitos.

Globo já renovou outro pacote da Libertadores

Para a empresa, a Libertadores no SporTV também ajudaria a mudar a impressão ocorrida durante a Copa do Mundo de que o grupo deixou o canal pago em segundo plano diante da TV aberta e da GE TV. Atualmente, o SporTV disputa a liderança da televisão por assinatura com a ESPN, que supera o concorrente com frequência durante partidas da competição continental.

Globo e ESPN já renovaram, em um acordo separado, seus atuais pacotes da Libertadores até 2030. A emissora carioca terá exclusividade da competição na TV aberta, enquanto a GE TV exibirá jogos no YouTube. A nova proposta envolve outro conjunto de cerca de 70 partidas para o SporTV e ainda depende da conclusão das negociações com a Conmebol.

Na ESPN, os moldes do contrato já existente para a Libertadores foram mantidos. A novidade está na Copa Sul-Americana: o canal comprou dois pacotes e terá exclusividade da competição em plataformas pagas. O SporTV, por sua vez, disputa a liderança da TV por assinatura com a concorrente, que o supera com frequência nos períodos em que partidas da Libertadores são realizadas.

A TNT Sports, que deve passar a fazer parte da Paramount, comprou a Copa Sul-Americana para plataformas abertas. O canal também exibirá o torneio em seu canal no YouTube em 2027. Enquanto isso, as conversas pelo novo pacote da Libertadores estão avançadas, e as partes demonstram otimismo para um acordo que levaria novamente a competição ao SporTV, ausente das transmissões desde 2020.