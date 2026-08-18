Reprodução/Internet José de Abreu completa 80 anos com seis décadas de profissão

José de Abreu chega aos 80 anos com seis décadas de carreira e 45 anos dedicados à Globo. Prestes a estrear como Próspero em Por Você, nova novela das sete da emissora, o ator afirma que continua em ritmo intenso e mantém uma média de um folhetim por ano. Para explicar sua longevidade profissional, ele cita uma combinação de talento, oportunidades e sorte ao longo das décadas.

“Mantenho a média de uma novela por ano. Não paro”, afirmou José de Abreu. Apesar da sequência constante de personagens, o artista reconheceu que outros profissionais não encontram as mesmas oportunidades no mercado. “Tem muito bom ator que não consegue trabalhar por mil motivos. Eu acho que é sorte minha. Sou um cara sortudo”, declarou.

Em Por Você, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres,interpreta Próspero, paulista da Mooca que se muda para o Rio de Janeiro e abre um bar. No novo endereço, ele inicia uma rivalidade bem-humorada com Clemente, personagem de Antônio Pitanga e proprietário de um estabelecimento concorrente. O futebol alimentará a disputa entre os comerciantes: Próspero torce pelo Palmeiras, e seu adversário é flamenguista.

Ator comenta mudanças no mercado da televisão

“O lado dramático da novela é muito bonito, mas nós fazemos o alívio cômico”, explicou o ator. O núcleo também contará com Rodrigo Lelis e Inês Peixoto e apresentará uma história ligada a palhaços que visitam hospitais para entreter pacientes. Para José de Abreu, a vertente humorística representa um retorno às origens de sua carreira televisiva, posteriormente marcada por personagens dramáticos e diferentes vilões.

Embora seja associado a papéis mais densos, José de Abreu lembrou que iniciou sua passagem pela televisão com trabalhos de comédia. Entre os exemplos citados está Ti Ti Ti (1985), primeira versão da novela. Com o passar dos anos, porém, os convites para personagens dramáticos tornaram-se mais frequentes. “Comecei na comédia e adorava. Foram me chamando para o drama e pegou”, afirmou para a Folha de S.Paulo.

Por Você também proporcionará a primeira parceria de José de Abreu com Antônio Pitanga em uma novela. Apesar da amizade antiga e da proximidade fora dos estúdios, os dois nunca haviam dividido uma trama nesse formato. “A gente tem muita afinidade artística e pessoal. Está sendo muito divertido trabalhar junto”, declarou.

José de Abreu também comentou a transformação das relações de trabalho na dramaturgia após o fim de diversos contratos de exclusividade da Globo. Na avaliação dele, o novo modelo permite que profissionais circulem com maior facilidade por emissoras e serviços de streaming. “Hoje todo mundo é meio freelancer. Faz Netflix, HBO, Disney+, volta para a Globo, faz Globoplay”, disse o artista.

Conhecido por suas manifestações políticas, o veterano afirmou que nunca sofreu censura da Globo por seus posicionamentos públicos. “Muita gente me perguntava: 'Como é que você consegue?'. Eu dizia que não sabia. Já conversei com alguns diretores, com os filhos do Roberto Marinho, e ninguém nunca me pediu nada, nunca me chamou a atenção”, declarou.

Segundo o ator, representantes da emissora também já manifestaram diretamente que seus posicionamentos não interfeririam no vínculo profissional. “Eles até já me tranquilizaram: 'Você é nosso, você tem a cara da Globo, cara de um bom ator. Você pode fazer o que você quiser, não vai acontecer nada'", relatou.