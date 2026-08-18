Reprodução/Internet Laura Cardoso morreu aos 98 anos nesta terça-feira (18)

Laura Cardoso morreu aos 98 anos. A informação foi divulgada no perfil da atriz no Instagram na madrugada desta terça-feira (18). A página, administrada pelo bisneto Fernando Faria, publicou uma mensagem de despedida para a artista da Globo. O familiar também comunicou a morte em seu perfil pessoal. Pioneira da televisão brasileira, a artista construiu uma carreira iniciada ainda na década de 1940 e participou de dezenas de produções.

“Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso”, escreveu o perfil. A atriz começou a trabalhar nos palcos aos 15 anos e, a partir da década de 1950, tornou-se uma das pioneiras da televisão. Nesse período, estrelou teleteatros, novelas e séries, inicialmente na TV Tupi, além de trabalhar na Band e Record.

Laura Cardoso construiu extensa carreira nas novelas

Já conhecida pelo público,estreou na Globo em Brilhante (1981) e fortaleceu sua presença na dramaturgia da emissora durante as décadas seguintes. Entre seus papéis estão Isaura em Mulheres de Areia (1993), Guiomar em A Viagem (1994) e Sinhana no remake de Irmãos Coragem (1995). A atuação nesta última produção rendeu à artista o Troféu APCA de melhor atriz naquele período de sua carreira.

Nas décadas seguintes, Laura Cardoso manteve presença frequente na televisão e interpretou dezenas de personagens. A atriz esteve em produções como Chocolate com Pimenta (2003), Caminho das Índias (2009) e Gabriela (2012). Seu trabalho mais recente em novelas ocorreu em A Dona do Pedaço (2019).

No ano da novela de Walcyr Carrasco, a atriz falou sobre a morte para a Quem. “Brinco com as minhas filhas que só tenho medo do fantasma. Mas não tenho medos, nem da morte. É uma besteira ter medo da morte! Ela é imprevisível, mas inevitável. A gente não sabe quando ela vem, mas que ela é certa para todo mundo, ela é. Só não diz a hora que vem. Amo a vida, agradeço a Deus por ter chegado a essa idade, mas a gente um dia vai embora”, disse.

Embora estivesse afastada das novelas nos últimos anos, a veterana mantinha um contrato vitalício com a Globo. No ano passado, participou da gravação da tradicional vinheta de fim de ano da emissora e reencontrou colegas como Tony Ramos e Susana Vieira. Em outubro, Laura Cardoso também recebeu uma estrela na Calçada da Fama dos Estúdios Globo. A veterana compareceu à cerimônia de inauguração do espaço e participou pessoalmente da homenagem.