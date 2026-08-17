Reprodução/Internet Victória Leite começará a trabalhar na TNT Sports em setembro

A TNT Sports contratou Victória Leite depois de a jornalista se destacar na cobertura da Copa do Mundo de 2026 pela CazéTV, projeto esportivo da Livemode em parceria com Casimiro Miguel. A repórter começará no novo trabalho em setembro, junto ao início de outra temporada da UEFA Champions League. Na empresa, ela atuará como correspondente na Inglaterra e participará das transmissões de partidas que tenham clubes ingleses envolvidos na competição europeia.

A escolha deocorreu após seu desempenho durante o Mundial de seleções. Na CazéTV, ela acompanhou diariamente a Inglaterra, que avançou até a semifinal da competição. A jornalista também é fã declarada de Harry Kane, um dos principais jogadores ingleses. Com a contratação, a TNT Sports reforça sua estrutura internacional justamente para uma temporada em que continuará apostando na Champions League como um dos principais produtos de sua programação esportiva. A informação é da Folha de S.Paulo.

Repórter chega após troca entre TNT Sports e CazéTV

Nos bastidores, a contratação foi tratada como uma resposta à movimentação feita pelameses antes. Em maio, o canal de Casimiro Miguel contratou Fred Caldeira, que integrava a TNT Sports e se tornou um dos correspondentes esportivos brasileiros mais conhecidos. O jornalista passou a integrar o projeto concorrente para ocupar posição de destaque nas transmissões da Premier League, campeonato inglês que estará entre as principais atrações esportivas oferecidas pela CazéTV.

Victória Leite, por sua vez, já trabalhou em diferentes veículos antes de integrar a cobertura da Copa do Mundo. A jornalista acumula passagens pela Globo e pelo Canal Goat. Em 2024 e 2025, atuou como repórter da ESPN, com atenção aos clubes de Minas Gerais e São Paulo. Agora, a mudança para a Inglaterra fará com que a profissional acompanhe de perto os times locais durante os compromissos pela Champions League.

também assegurou a continuidade da Champions League em sua programação por mais temporadas. A empresa acertou em abril a renovação dos direitos de transmissão da competição europeia até 2031. Pelo novo contrato, a emissora se compromete a manter jogos exclusivos na TV por assinatura, além de todas as partidas na HBO Max.

A principal novidade do pacote é que a TNT fará partidas em seu canal no YouTube, seguindo uma estratégia que será iniciada com a Copa Sul-Americana do ano que vem. Dos 204 jogos por edição que a Champions League tem, a TNT Sports fará 57 jogos gratuitamente na plataforma de vídeos do Google.